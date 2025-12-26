ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
Според руската космическа агенция "Роскосмос“ изстрелването е отложено за допълнителни проверки на бордовите системи и наземното оборудване. Програмата "Байтерек“ е в заключителна фаза, а допълнителните тестове трябва да осигурят безопасно и успешно първо изстрелване.
Ракетата "Союз-5“ трябваше да стартира до края на годината от новия комплекс "Байтерек“ на космодрума Байконур в Казахстан, който десетилетия наред беше основната космическа площадка на Русия. Програмата се позиционира като конкурент на SpaceX на Илон Мъск.
Разработката на "Союз-5“ изостава от графика поради години на забавяния и санкции, наложени след анексията на Крим през 2014 г. и разширени след пълномащабното нахлуване на РФ в Украйна през 2022 г.
"Роскосмос“ съобщи, че новата дата за изстрелване ще бъде определена след приключване на всички тестове и съгласуване между участниците в програмата.
Освен това руската космическа програма се сблъска с други проблеми. В края на ноември стартиращата площадка в Байконур беше повредена по време на изстрелването на ракета към Международната космическа станция, което временно попречи на пилотираните полети. Ремонтът на стартиращата площадка се планира да приключи до края на февруари.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
РСМ отказа мазут от България
10:27 / 25.12.2025
Статистика: Европа най-сетне се възстановява от пандемията COVID-...
12:53 / 24.12.2025
Немски турист почина след фатално падане от лифт в Черна гора
11:57 / 24.12.2025
В Гърция също са издадени предупреждения за опасно време
12:10 / 24.12.2025
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина ...
09:41 / 24.12.2025
Намериха мъртъв в хотел трикратен еврошампион
08:22 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS