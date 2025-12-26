ИЗПРАТИ НОВИНА
Русия отложи старта на новата ракета по проекта "Байтерек"
Автор: Николина Александрова 13:48
©
Русия и Казахстан отложиха първия старт в рамките на съвместния космически проект "Байтерек“, включително дебюта на руската ракета "Союз-5“. Като причина бяха посочени допълнителни проверки, предава Bloomberg.

Според руската космическа агенция "Роскосмос“ изстрелването е отложено за допълнителни проверки на бордовите системи и наземното оборудване. Програмата "Байтерек“ е в заключителна фаза, а допълнителните тестове трябва да осигурят безопасно и успешно първо изстрелване.

Ракетата "Союз-5“ трябваше да стартира до края на годината от новия комплекс "Байтерек“ на космодрума Байконур в Казахстан, който десетилетия наред беше основната космическа площадка на Русия. Програмата се позиционира като конкурент на SpaceX на Илон Мъск.

Разработката на "Союз-5“ изостава от графика поради години на забавяния и санкции, наложени след анексията на Крим през 2014 г. и разширени след пълномащабното нахлуване на РФ в Украйна през 2022 г.

"Роскосмос“ съобщи, че новата дата за изстрелване ще бъде определена след приключване на всички тестове и съгласуване между участниците в програмата.

Освен това руската космическа програма се сблъска с други проблеми. В края на ноември стартиращата площадка в Байконур беше повредена по време на изстрелването на ракета към Международната космическа станция, което временно попречи на пилотираните полети. Ремонтът на стартиращата площадка се планира да приключи до края на февруари.


