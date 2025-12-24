ИЗПРАТИ НОВИНА
Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036-та
Автор: Николина Александрова 20:21Коментари (1)215
Руската федерация планира да разположи атомна електроцентрала на Луната до 2036 г., за да осигури енергоснабдяването на своята лунна космическа програма и съвместната с Китай изследователска станция. Това съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на руската държавна корпорация "Роскосмос''.

Както се отбелязва, инициативата се появява на фона на активизацията на водещите държави в надпреварата за изследване на Луната – единствения естествен спътник на Земята. Москва се стреми да си върне статута на една от ключовите космически сили, с който се гордееше още от 1961 г., когато съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек в космоса.

Въпреки това, както се отбелязва в публикацията, през последните десетилетия Русия значително изостава от САЩ и все по-силния Китай. Сериозен удар по космическите й амбиции бе катастрофата на безпилотната мисия "Луна-25'' през август 2023 г. – апаратът се разби при опит за кацане на повърхността на Луната. "Допълнителен фактор стана революцията в космическите изстрелвания, свързана с дейността на Илон Мъск, която подкопа традиционните позиции на Русия в тази сфера'', пише британската медия.

Роскосмос заяви, че вече е подписал договор с аерокосмическата компания "Лавочкин'' за изграждането на електроцентралата. Очаква се тя да захранва елементи от руската лунна програма, включително лунни ровери, научна обсерватория и инфраструктурата на Международната лунна изследователска станция, която Русия планира да създаде съвместно с Китай.

"Този ​​проект е важна стъпка към създаването на постоянно действаща научна станция на Луната и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за нейното развитие'', отбеляза "Роскосмос".


Още по темата: общо новини по темата: 27
04.11.2025 Супермасивна черна дупка "блести" със светлината на 10 трилиона слънца
08.08.2025 Почина капитанът на легендарната мисия "Аполо 13"
22.04.2025 SpaceX изстрелва атомни часовници с лазери, за да провери теорията на
Айнщайн
08.03.2025 НАСА обяви кацането на модула Athen на Луната за обречено
15.01.2025 Първият български спътник "Балкан-1" бе изстрелян
13.01.2025 Компанията на Джеф Безос се подготвя да изстреля ракетата New Glenn в
орбита
Хехе, те без стартова площадка останаха малоумниците, вече и кучето Лайка не могат за изпратят, атомна централа щели да строят ... И ще електрифицират Луната, явно Ленин 2 се е пръкнал в тъмните лесове на Безродия.
