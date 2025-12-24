ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Русия планира да изгради атомна електроцентрала на Луната до 2036-та
Както се отбелязва, инициативата се появява на фона на активизацията на водещите държави в надпреварата за изследване на Луната – единствения естествен спътник на Земята. Москва се стреми да си върне статута на една от ключовите космически сили, с който се гордееше още от 1961 г., когато съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек в космоса.
Въпреки това, както се отбелязва в публикацията, през последните десетилетия Русия значително изостава от САЩ и все по-силния Китай. Сериозен удар по космическите й амбиции бе катастрофата на безпилотната мисия "Луна-25'' през август 2023 г. – апаратът се разби при опит за кацане на повърхността на Луната. "Допълнителен фактор стана революцията в космическите изстрелвания, свързана с дейността на Илон Мъск, която подкопа традиционните позиции на Русия в тази сфера'', пише британската медия.
Роскосмос заяви, че вече е подписал договор с аерокосмическата компания "Лавочкин'' за изграждането на електроцентралата. Очаква се тя да захранва елементи от руската лунна програма, включително лунни ровери, научна обсерватория и инфраструктурата на Международната лунна изследователска станция, която Русия планира да създаде съвместно с Китай.
"Този проект е важна стъпка към създаването на постоянно действаща научна станция на Луната и прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за нейното развитие'', отбеляза "Роскосмос".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 38 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: 2026 година бележи началото на мощна г...
15:33 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Един необикновен 24 декември: Стефка и Петър се потопиха в зимнот...
12:46 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS