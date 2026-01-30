Неконтролирана китайска ракета ще падне над Европа

© china in space Според пресслужбата на Финландския метеорологичен институт, на 30 януари Европа ще бъде изправена пред неконтролирано навлизане в атмосферата на китайската космическата ракета ZQ-3 R/B, тежаща около 11 тона, което представлява потенциален риск за авиацията.



Финландският институт проследява неконтролираното спускане на ракетата заедно с мрежата за космическо наблюдение и проследяване (SST) на Европейския съюз.



Според предварителни оценки, втората степен на ракетата се очаква да навлезе в атмосферата на 30 януари около 10:40 ч. българско време, въпреки че прогнозираният прозорец може да се промени с до около десет часа поради нестабилността на обекта.



Фрагменти от ракетата могат да влязат в атмосферата над южните части на Дания и балтийските държави, което може да засегне въздушния трафик в региона.



ZQ-3 R/B е необичайно голям космически отпадък: масата му се оценява на около 11 тона, а дължината му – на около 12–13 метра. Стъпката на ракетата е изведена в орбита на 3 декември 2025 г.



Това не е първият случай, в който китайска космическа ракета излиза извън контрол. По-рано имаше предупреждения за потенциалното падане на ракета Long March-5B, която в крайна сметка се разби в океана, без да причини щети.



Китайската многократно използваема ракета Zhuque-3 направи аварийно кацане след изстрелването, което подчертава, че Китай изостава от SpaceX в космическата надпревара.