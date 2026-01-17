ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
Ракетата Artemis II Moon бе преместена от мястото на сглобяване до стартиращата зона, намираща се на 6,4 кн разстояние - краткото пътуване през част от космическия център Кенеди на НАСА отне около 12 часа.
Мисията, която може да стартира още на 6 февруари, се очаква да продължи 10 дни. Тя е част от по-широк план, целящ да върне астронавтите на лунната повърхност
"Готови сме да тръгнем“, заяви по-рано екипажът на Artemis II.
Първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години може да бъде изстреляна от НАСА още през първата седмица на февруари.
В събота, в рамките на подготовката, НАСА планира да изкара гигантската си ракета Space Launch System (SLS) Moon и космическата капсула Orion от сградата за сглобяване до стартовата площадка.
Мисията Artemis II, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите по-далеч в космоса, отколкото някой друг преди тях.
Нейната цел е да подготви почвата за евентуално кацане на човека на лунната повърхност за първи път от мисиите "Аполо“ през 60-те и 70-те години на миналия век.
Планираното за събота пътуване от 6,4 км с транспортьора Crawler-Transporter-2 отне 12 часа. След като пристигнаха, инженерите ще започнат серия от подготовки, включително свързване на наземно оборудване като електрически линии, тръби за система за контрол на околната среда на горивото и криогенни горивни материали.
НАСА ще проведе това, което описва като "мокра генерална репетиция“, която е тест преди стартирането за зареждане на ракетата с гориво. Ако възникнат проблеми, НАСА може да върне SLS и Orion в сградата за сглобяване за допълнителна работа преди изстрелването.
Но ако всички системи са готови, най-ранната възможна дата за изстрелване ще бъде петък, 6 февруари. Освен че ракетата трябва да е готова, Луната също трябва да е на правилното място, така че последователните прозорци за изстрелване се избират съответно в положението на Луната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мъск съди OpenAI и Microsoft, претендира за повече от 134 милиард...
11:30 / 17.01.2026
Старт на нов модел за военна служба, изпратиха първите 5000 повик...
09:44 / 16.01.2026
Може ли Гренландия да стане част от САЩ?
10:56 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
07:31 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:15 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:50 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS