© Мега ракета, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия, бе транспортирана до стартовата площадка.



Ракетата Artemis II Moon бе преместена от мястото на сглобяване до стартиращата зона, намираща се на 6,4 кн разстояние - краткото пътуване през част от космическия център Кенеди на НАСА отне около 12 часа.



Мисията, която може да стартира още на 6 февруари, се очаква да продължи 10 дни. Тя е част от по-широк план, целящ да върне астронавтите на лунната повърхност



"Готови сме да тръгнем“, заяви по-рано екипажът на Artemis II.



Първата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години може да бъде изстреляна от НАСА още през първата седмица на февруари.



В събота, в рамките на подготовката, НАСА планира да изкара гигантската си ракета Space Launch System (SLS) Moon и космическата капсула Orion от сградата за сглобяване до стартовата площадка.



Мисията Artemis II, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите по-далеч в космоса, отколкото някой друг преди тях.



Нейната цел е да подготви почвата за евентуално кацане на човека на лунната повърхност за първи път от мисиите "Аполо“ през 60-те и 70-те години на миналия век.



Планираното за събота пътуване от 6,4 км с транспортьора Crawler-Transporter-2 отне 12 часа. След като пристигнаха, инженерите ще започнат серия от подготовки, включително свързване на наземно оборудване като електрически линии, тръби за система за контрол на околната среда на горивото и криогенни горивни материали.



НАСА ще проведе това, което описва като "мокра генерална репетиция“, която е тест преди стартирането за зареждане на ракетата с гориво. Ако възникнат проблеми, НАСА може да върне SLS и Orion в сградата за сглобяване за допълнителна работа преди изстрелването.



Но ако всички системи са готови, най-ранната възможна дата за изстрелване ще бъде петък, 6 февруари. Освен че ракетата трябва да е готова, Луната също трябва да е на правилното място, така че последователните прозорци за изстрелване се избират съответно в положението на Луната.



