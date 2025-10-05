ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Стефан Командарев: Любимата ми българска дума е "Благодаря"
Автор: ИА Фокус 20:20Коментари (0)123
© bTV
"Натрупаха се много кризи - политическа, ковид, миграционна, военна и това води до създаване на едно кризисно съзнание, което се характеризира с липса на усещане на сигурност, на справедливост, както и липса на доверие между управляващи и управлявани. Това би довело до взривоопасна ситуация. 

Ние започнахме този прословут преход с едни мантри, които звучаха прекрасно, но се оказа че капитализмът е прекрасно нещо, но има области, включително строителството, здравеопазването, културата, чрез които трябва да бъде регулиран."

Така големият български режисьор Стефан Командарев анализира последните събития у нас пред bTV. 

За наводненията и проблемите в държавата

"Това което се случи сега и преди две години, което виждаме, докато пътува от Варна до Бургас - реално тя няма разлика - св. Влас, Слънчев бряг, Несебър, Равда - свършва едното и започва другото. Има липса на регулация, липса на държава, което е почва за корупция, заобикаляне на законите и за жалост резултатът е кошмарен", коментира режисьорът.  

"Аз съм много скептичен по отношение на българската специфика. Като направих филма за такситата "Посоки" и той отиде в Кан и попитах директора на фестивала защо го избрахте този филм, и той ми каза: Това са шест истории в шест софийски таксита за една нощ, но това може да се случи във всяка една европейска столица"

Филмът за телефонните измами се оказа, че където и да го показваме в Германия, на Щатите или на други места - казват тук е същото, съобщи Командарев. 

В момента за експлоатацията в текстилната индустрия във Венеция ми казаха, че в Южна Италия е същото. По някакъв начин проблемите са общи и има едно такова люшкане между липсата на каквато и да е била регулация и свръхрегулацията на други неща - а истината е някъде по средата", каза още Командарев. 

За киното и младата публика

"Зарадвах се много на наградата на младежкото жури. Три прекрасни момичета на 18 години. Тези три интелигенти прекрасни момичета бяха избрали нашия филм, за дадат наградата си. 

Според режисьорът разговорът с младите е доста труден. Има цели книги и изследвания какво се случи с психиката на децата след 2010-2012, след като навлязоха новите технологии. Има висок ръст на депресии, на тревожности. 

Много често родителите са заети как да изкарват насъщния хляб и не успяват да намерят време да говорят с децата си. 

 

"Аз имам чувството че много хора се завръщат в България. Смятам, че тук се живее по-добре, отколкото много страни, които сме свикнали да сочим за пример. Тук нещата са много по-човешки", смята режисьорът. 

Любимата му българска дума е "Благодаря".


Още по темата: общо новини по темата: 1581
05.10.2025 Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус"
05.10.2025 Тита за Криско: C течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения
05.10.2025 Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
05.10.2025 Радост Тодорова: Децата ми умряха, а лекарката каза, че отива на банкет
04.10.2025 Честито, Ивайло Захариев!
04.10.2025 След посещението му в България: Роби Уилямс разкри за психологически
проблеми
предишна страница [ 1/264 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На ...
17:16 / 05.10.2025
Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
14:33 / 05.10.2025
Радост Тодорова: Децата ми умряха, а лекарката каза, че отива на ...
13:21 / 05.10.2025
Голяма верига предупреди своите клиенти, че спира да дава ваучери...
12:51 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевиз...
08:51 / 05.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия ...
21:34 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бури и градушки 2025 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: