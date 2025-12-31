ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Специалист: Организмът не може да се справи с целия този товар
"Проблемът е, че организмът не може да се справи с целия този товар, защото се получава комбинацията въглехидрати, месо и твърде много захар от алкохола. Организмът ни не е създаден да поема такъв товар и може да остави реални последствия", каза Георева.
Според специалиста е препоръчително и допустимо една чаша алкохол, максимум чаша и половина. Когато усетим съвсем леко опиянение, трябва да прекратим. "Алкохолът съдържа твърде много захар, той повишава апетита, повишава още повече желанието ни за тестено, за мазно, и се получава един порочен кръг.
Рязко се вдига инсулинът. Особено за диабетиците това може да бъде твърде опасно, защото следва рязък спад на глюкозата и в последствие тежка хипогликемия. А при някои хора се стига и до кетоацидоза, което може може да ни докара до спешно състояние.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 242
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:08 / 30.12.2025
2026 - Годината на Червения огнен кон, какво означава това
14:57 / 30.12.2025
Ето ги всички кандидати да представят България на "Евровизия" 202...
14:09 / 30.12.2025
Нов сезон, стари познайници, започва любимо предаване
13:10 / 30.12.2025
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:36 / 30.12.2025
Удря ни силна магнитна буря
07:53 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS