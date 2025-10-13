ИЗПРАТИ НОВИНА
След развода Даяна никога повече не носи Шанел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58
©
Лейди Даяна ще остане в сърцата ни като "Принцесата на народа" и една от най-емблематичните модни икони на XX век. Тя е нескрита почитателка на някои от най-известните дизайнерски марки, като започнем от Джими Чу и стигнем до Диор. Но има една от тях, с която принцесата никога не се появява в публичното пространство след развода с принц Чралз.

През 1996-та дизайнерът Джейсън Бръндсън споделя пред австралийския Harper's Bazaar за впечатленията си от Лейди Ди по време на съвместната им работа. Оказва се, че причината да не носи Шанел се крие в логото, състоящо се от две преплетени букви:

Дизайнерът разказва, че научава всичко това, докато избират визиите ѝ за пътуване до Австралия. Даяна му е категорична, че при никакви обстоятелства няма да носи чифт обувки на марката Шанел. Но да започнем отначало.

След като Джон Бейли завършва прическата ѝ, тя започна да се приготвя за посещение на болница и избира костюм на Версаче в бежово. Дрехите са невероятни, но Даяна се затруднява да открие подходящи аксесоари. Така фризьорът насърчава Бръдсън да помогне с професионални модни препоръки.

Джейсън продължава разказа си:

"Тя излезе, носейки няколко чифта обувки и чанти, и просто ги хвърли върху дивана. Попита ме какво мисля. Разгледах всеки един чифт, а погледът ми се спря върху модел на Шанел и възкликнах: "Е, тези ще стоят добре с Версаче", но тя ме прекъсна: "Не, не мога да нося тези букви". Поинтересувах се каква е причината, отговорът не закъсня: "Те са като Камила и Чарлз (англ. Camilla и Charles)."

Ето как две обикновени преплетени букви могат да събудят толкова много мъка. Ако Даяна ги беше обула, всяка стъпка щеше да ѝ напомня за аферата на (вече) бившия ѝ съпруг. И все още настръхваме, когато си припомняме интервюто на Лейди Ди за BBC, в което произнася като сбъднато пророчество думите: "В този брак бяхме трима. А аз не обичам тълпите."

Бракът на Чарлз и Даяна все още продължава да вълнува света, макар той да бе обречен от самото си начало. Сърцето на Чарлз принадлежеше на Камила, за която той се ожени след много, много години, пише Edna.bg.


