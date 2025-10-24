ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След почти 40 години брак те се развеждат?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11Коментари (0)1548
©
Пореден гръм разтърси Холивуд. Периодично злите езици захапват всеобщия любимец Том Ханкс и нищят семейните му неволи с предположения "за" и "против" пореден негов развод.

Едно от най-красивите и здрави семейства в Меката на киноиндустрията, се разпада. Това твърдят "злите езици", хвърляйки в потрес феновете на звездата, който е щастливо женен от 40 години за нашето момиче Рита Уилсън. Както е известно, Рита е дъщеря на български турчин, избягал някога в Америка.

По време на дългата си и легендарна кариера Том Ханкс премина през брак, развод и нова, дълготрайна любов. Въпреки че мнозина го смятат за олицетворение на семейните ценности и добротата, дори този любим актьор не беше имунизиран срещу житейските възходи и падения, когато става въпрос за любов.

Първият брак - битка с насилието

През 1978 г. Том Ханкс се жени за колежката си, актрисата Саманта Луис. Синът им, Колин Ханкс, е още бебе по това време, роден през 1977 г. Четири години по-късно, през 1982 г., двойката има дъщеря, Елизабет, известна още с сценичното име Ей Ей Ханкс. Бракът им обаче не трае дълго. Те се разделят през 1985 г. и се развеждат през 1987 г.

По-късно Е. А. Ханкс говори за трудното си детство и предполагаемото малтретиране от страна на майка си, която е получила основно попечителство след развода с Том. Когато се преместила да живее с баща си, тя твърди, че животът ѝ станал по-стабилен и по-здравословен с редовни хранения, сигурност и рутинен семеен живот.

Саманта Луис почина през 2002 г. на 49-годишна възраст след битка с рак на костите.

Том Ханкс се запознава с Рита Уилсън през 1981 г. на снимачната площадка на сериала "Bosom Buddies“ , където веднага стават приятели. Срещат се отново през 1985 г. на снимачната площадка на филм, в който играят влюбена двойка, и екранната им химия скоро става реална и в личния им живот.

Година по-късно, през 1986 г., те се появяват заедно на червения килим за първи път, а вече през 1988 г. се женят. Същата година Ханкс постига голям успех като актьор, получавайки първата си номинация за награда "Оскар“.

Двойката има двама сина: Честър "Чет“ Ханкс, роден през 1990 г. и Труман Ханкс - през 1995 г.

Между тези две години, през 1993 г., те участват заедно в култовия романтичен филм "Безсъници в Сиатъл“,  но този път като брат и сестра.

Това краят ли е?

Въпреки постоянните клюки около тях, историите за "голямата любов, която приключва“ на Том Ханкс и Рита Уилсън си остават просто истории.

Дори и до днес, през 2025 г., Том Ханкс и Рита Уилсън не са се развели или разделили. Бракът им продължава почти четири десетилетия и е известно, че са се подкрепяли дори в най-трудните моменти, включително периода, когато Рита претърпя двойна мастектомия преди повече от десет години.

Том често изтъква, че връзката им се основава на зрялост, разбирателство и дълбока съвместимост и по всички сведения е бил прав.

Почти 40 години по-късно Том и Рита продължават да доказват, че истинската любов в Холивуд не е мит.

Българската кръв 

Рита Уилсън всъщност се казва Маргарита Ибрахимова. Ражда се в Америка на 26.10.1956 година в семейството на имигранти.

Баща ѝ Хасан Халилов Ибрахимов е роден в село Брещене, Ксантийско, Гърция. През 1927 семейството му идва в България и се заселва в Смолянско. През 1949 обаче Хасан и животът го отвежда чак в Америка.

Влюбва се в гъркиня и приема християнството, за да се ожени за любимата си. През 1960 година получава американско гражданство под името Алън Уилсън -  като на американския президент Удроу Уилскън, на когото е кръстена улицата, на която семейството на Хасан живее. Така се ражда Маргарита.

Години по-късно Том Ханкс ще се похвали с тъста си - че сам си е купил къща, само от бакшишите, които е спечели, докато е работел в бар.

А за чест пък на самия Том Ханкс, той говори малко български - вярно, само няколко думи, но все от някъде се тръгва...


Още по темата: общо новини по темата: 1914
24.10.2025 Честито на Годжи!
24.10.2025 Нови драми: Принц Уилям отнема титлите на роднините
24.10.2025 Култов сериал се завръща по Nova
24.10.2025 Стана ясна причината за скандалната им раздяла, не е трети човек
24.10.2025 Тежко определение за кралския живот от принцеса Даяна излезе наяве
24.10.2025 Внучката на Симеон Сакскобургготски направи сериозна крачка с новия си мъж
предишна страница [ 1/319 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Cineland И CJ 4DPLEX въвеждат ScreenX киноформата в България
14:39 / 24.10.2025
Деси Стоянова в ефира на bTV: Той бе предател, гледа те в очите и...
14:19 / 24.10.2025
Невероятно! Ето на колко години става днес Илияна Йотова
12:00 / 24.10.2025
Мощен етап, ретроградност и финансови изгоди ни очакват под знака...
09:06 / 24.10.2025
Нови правила за магазините в Истанбул
22:09 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
51-ото Народно събрание
Ферарио Спасов загина в тежка катастрофа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: