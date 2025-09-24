ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След изнасилване тя ражда сина си, когото представя за своя по-малък брат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22Коментари (0)1558
©
Клаудия Кардинале – една от най-красивите и талантливи актриси на златната епоха на европейското кино, носеше в себе си не само блясъка на световната сцена, но и дълбока лична болка. За нея обаче малко хора знаят. Зад елегантната ѝ външност и неповторимо излъчване се крие мъчителна история, белязала целия ѝ живот и отношенията ѝ с мъжете.  

Клаудия Кардинале умира на 87-годишна възраст, в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си

Eдва на 19 години, по време на филмов фестивал в Тунис, Клаудия Кардинале е изнасилена от мъж, чиято самоличност остава неизвестна. В резултат на това насилие тя забременява и ражда син – Патрик. За да предпази репутацията си в строго моралистичното общество на 50-те години, както и заради кино индустрията, в която тъкмо прохожда, Кардинале решава да запази майчинството си в тайна.

В продължение на години тя представя Патрик като своя по-малък брат. Грижите за него поемат нейните родители. Тази дълбоко скрита тайна остава такава почти десетилетие. Истината излиза наяве едва по-късно, когато актрисата вече е утвърдена звезда на европейското и холивудското кино.

"Реших да не кажа на никого. Това бе моята тайна. И моята болка,“ признава тя години по-късно в интервю.

След като започва активно да се снима, Клаудия Кардинале влиза в дългогодишна връзка с италианския филмов продуцент Франко Кристалди. Той играе ключова роля в развитието на нейната кариера и дълго време управлява всичките ѝ професионални решения.

Макар че се твърди, че са били женени, бракът им не е официално признат, тъй като Кристалди не е разведен с предишната си съпруга. Връзката им е белязана от успехи, но и от контрол и доминиране, което с времето започва да тежи на актрисата. Те се разделят в края на 70-те години. 

Най-дългата и пълноценна връзка на Кардинале е с италианския режисьор и сценарист Паскуале Скуитиери, с когото се запознава в началото на 70-те. Връзката им продължава над 30 години – чак до смъртта му през 2017 г. Двамата не се женят, но живеят като семейство и работят по няколко проекта заедно. 

Мълчанието на една звезда

През цялата си кариера Клаудия Кардинале пази личния си живот далеч от прожекторите. Спекулации свързват името ѝ с големи актьори и режисьори като Ален Делон, Фелини, Висконти, но тя винаги е държала на дискретността. По отношение на Ален Dелон тя споделя, че двамата биха били митична двойка. Докато гледат заедно филма "Гепардът", Делон се разплаква. Тази негова емоционалност повлиява силно на актрисата, но самата тя е доста по-обрана в емоциите си.  

Животът на Клаудия Кардинале е история за болка, талант, слава, дълбока мъка и една запазена въпреки всичко искрена усмивка. За много хора освен актриса, тя е и жена, която оцелява след насилие, тайни и контрол, и излиза по-силна от всичко, пише ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1402
24.09.2025 Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
24.09.2025 Честито на Александрина Пендачанска!
24.09.2025 "Ергенът" се завръща през 2026 г. с Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян
Димов
24.09.2025 Йорданка Христова и Гунди са роднини, братя Аргирови са наследници на
Каблешков
23.09.2025 Здравко от Big Brother: Много е тъжно
23.09.2025 Зодиите, които ще страдат до края на септември
предишна страница [ 1/234 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025
Неочаквана раздяла при Григор Димитров
08:25 / 24.09.2025
Почина Клаудия Кардинале
07:48 / 24.09.2025
Карлос Насар официално я показа
20:49 / 23.09.2025
След две посещения при папата тяхната сватба става възможна
17:06 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
13:09 / 23.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Женски футбол
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: