|След изнасилване тя ражда сина си, когото представя за своя по-малък брат
Клаудия Кардинале умира на 87-годишна възраст, в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си
Eдва на 19 години, по време на филмов фестивал в Тунис, Клаудия Кардинале е изнасилена от мъж, чиято самоличност остава неизвестна. В резултат на това насилие тя забременява и ражда син – Патрик. За да предпази репутацията си в строго моралистичното общество на 50-те години, както и заради кино индустрията, в която тъкмо прохожда, Кардинале решава да запази майчинството си в тайна.
В продължение на години тя представя Патрик като своя по-малък брат. Грижите за него поемат нейните родители. Тази дълбоко скрита тайна остава такава почти десетилетие. Истината излиза наяве едва по-късно, когато актрисата вече е утвърдена звезда на европейското и холивудското кино.
"Реших да не кажа на никого. Това бе моята тайна. И моята болка,“ признава тя години по-късно в интервю.
След като започва активно да се снима, Клаудия Кардинале влиза в дългогодишна връзка с италианския филмов продуцент Франко Кристалди. Той играе ключова роля в развитието на нейната кариера и дълго време управлява всичките ѝ професионални решения.
Макар че се твърди, че са били женени, бракът им не е официално признат, тъй като Кристалди не е разведен с предишната си съпруга. Връзката им е белязана от успехи, но и от контрол и доминиране, което с времето започва да тежи на актрисата. Те се разделят в края на 70-те години.
Най-дългата и пълноценна връзка на Кардинале е с италианския режисьор и сценарист Паскуале Скуитиери, с когото се запознава в началото на 70-те. Връзката им продължава над 30 години – чак до смъртта му през 2017 г. Двамата не се женят, но живеят като семейство и работят по няколко проекта заедно.
Мълчанието на една звезда
През цялата си кариера Клаудия Кардинале пази личния си живот далеч от прожекторите. Спекулации свързват името ѝ с големи актьори и режисьори като Ален Делон, Фелини, Висконти, но тя винаги е държала на дискретността. По отношение на Ален Dелон тя споделя, че двамата биха били митична двойка. Докато гледат заедно филма "Гепардът", Делон се разплаква. Тази негова емоционалност повлиява силно на актрисата, но самата тя е доста по-обрана в емоциите си.
Животът на Клаудия Кардинале е история за болка, талант, слава, дълбока мъка и една запазена въпреки всичко искрена усмивка. За много хора освен актриса, тя е и жена, която оцелява след насилие, тайни и контрол, и излиза по-силна от всичко, пише ladyzone.
