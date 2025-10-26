ЗАРЕЖДАНЕ...
|След два спонтанни аборта ергенка прави вливки за повече яйцеклетки
"Вече съм на 38 години и биологичният ми часовник тиктака, а нямам мъж до себе си, с когото да работим за бебе. С напредване на възрастта шансът жената да забременее намалява, но има как процесът да бъде забавен. От клиниката, в която ми вкарват медикаменти със системи, са категорични, че благодарение на помощта им ще мога да зачена дори и след няколко години", сподели пред наш репортер риалити красавицата.
И допълни, че в миналото е правила 2 спонтанни аборта, причината за което била тромбофилията й.
