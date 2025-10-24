ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Само на 23 години почина актриса
Според източник, причината за ранната смърт на Тейт е рядката болест на Шарко-Мари-Тут, невромускулно разстройство. Тейт е починала мирно в неделя, 19 октомври.
Изабел Тейт е работила като дете актриса и модел, а след гимназията завършва Middle Tennessee State University със степен по предприемачество. Тя се завръща към актьорството с роля в сериала "9-1-1: Нашвил“, първата ѝ роля като възрастна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1920
|предишна страница [ 1/320 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025
От утре 3 зодии ги очаква голям финансов успех
22:45 / 24.10.2025
Ники Кънчев обяви сериозна промяна в "Стани богат"
21:56 / 24.10.2025
Ново изследване дава възможна дата за края на света
21:44 / 24.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Cineland И CJ 4DPLEX въвеждат ScreenX киноформата в България
14:39 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS