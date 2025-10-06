ИЗПРАТИ НОВИНА
Рокади в телевизиите, министерска съпруга става водеща в Nova
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)1579
©
Ако от Би Ти Ви могат да се хвалят, че бившият водещ на сутрешния им блок – Антон Хекимян, е бил кандидат за софийски кмет, то от Нова телевизия съвсем скоро ще ги засенчат по политическа линия. Там работа започва истинска министерша. Това е Виолета Манчева – съпруга на външния министър Георг Георгиев. Съвсем скоро тя ще заблести в късните новини.

Виолета Манчева от години е лице на "България он ер", но вече е подала молба за напускане, за да се премести в по-голямата телевизия, твърдят източници на "Уикенд". Хубавата брюнетка е омъжена за министъра на външните работи от 3 години. Тогава той все още е депутат и шеф на младежката организация на ГЕРБ. Самият Бойко Борисов го подканва да узакони връзката с половинката си, с която са заедно цели 4 години преди сватбата. 

"Знаеш, че не понасям беззаконие!", били думите на Борисов, с които кара влюбените да се оженят. Той става кум на младото семейство. Подписването е в Банкя през август 2022-а, а църковният брак е сключен през септември същата година в Троянския манастир.

Само няколко месеца по-късно – в началото на 2023-а, Виолета участва в хитовото кулинарно риалити шоу на Нова тв "Черешката на тортата". Тя води гостите си в Рибарица, където им готви зелеви сарми с дивечова кайма, свински руладини, пълнени с бекон, кисели краставички и чедър, и печени ябълки за десерт. Отзивите на зрителите са много добри. Предстои да разберем как ще я приемат и като водеща на късните новини, а ако всичко върви гладко, един ден може да я видим и като звезда в централната емисия.

Виолета е завършва Първа английска гимназия в София, бакалавър е по журналистика и магистър в програма "Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ в Софийския университет. Кариерата си започва като водеща на прогнозата за времето в "България Он Еър“. После става репортер, за да стигне и до водеща на централна емисия новини. С министър Георг Георгиев имат момиченце – Мариана.

"Дъщеря ни е кръстена на моята майка Мариана. Със съпруга ми държим на традициите и смятаме, че предаването на имена през поколение е нещо специално, носещо магията на времето и силата на рода. Обичаме и уважаваме родителите си и това е най-малкото, което заслужават като подарък от нас", споделя Виолета малко след като се връща на работа от отпуск по майчинство в началото на тази година.


