ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рок звезда катастрофира
Инцидентът е станал на 7 октомври, когато черният му "Lincoln Navigator“ се забил в паркирана кола. Според полицията на Лос Анджелис шофьорът бил транспортиран в болница – а малко по-късно съпругата му Шанън Туийд потвърди, че зад волана е бил именно Симънс.
"Джийн е припаднал зад волана, колата се завъртя и премина през няколко платна, преди да се удари“, разкри Туийд. Тя обясни, че лекарят наскоро му сменил лекарствата и го предупредил да пие повече вода – "а той не обича да го прави!“
За щастие, рок легендата вече е у дома и се възстановява. В типичния си стил Симънс се пошегува с феновете си в X (Twitter):
"Благодаря за милите думи. Напълно съм добре. Лек удар, случва се – особено на ужасни шофьори като мен!“
Рокът не умира – а Джийн Симънс определено няма намерение да слиза от сцената!, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1660
|предишна страница [ 1/277 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кикерезова: Не съм приключила
08:45 / 09.10.2025
Родена е точно преди 86 години в наш град, чието име вече не е съ...
08:34 / 09.10.2025
Огорчената Кичка Бодурова: Много, много ми е мъчно!
15:37 / 08.10.2025
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "...
15:06 / 08.10.2025
Брутално високо: 100 000 лева хонорар за Лили Иванова
14:15 / 08.10.2025
Оперираха Невена Цонева в Пловдив
08:37 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS