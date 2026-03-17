Популярната актриса Радина Кърджилова и нейният партньор Пламен Димов загатнаха за възможна сватба след двегодишна хармонична връзка. Повод за коментарите стана пост на актьора в социалните мрежи, провокиран от тайната венчавка на холивудските звезди Зендая и Том Холанд, информираВ типичния си полушеговит стил Пламен Димов сподели обща снимка с Радина, придружена от репликата: "Зендая и Том били се оженили, вика...“. Лаконичното изречение и усмивката на актрисата веднага отприщиха вълна от коментари сред последователите им. Фенове дадоха наклон за бъдещия младоженец:"Предлагай, не чакай!“;"Тайничко и без много шум!“;"Побързай, за да не ти я отмъкнат!“.Актрисата Радина Кърджилова имаше 13-годишна връзка с колегата си Деян Донков, от когото има двама сина. Въпреки това двамата не стигнаха до олтара, дори внезапно се разделиха преди близо две години.Откакто обаче е с друг свой колега актьор - Пламен Димов, кариерата и визията на Кърджилова процъфтяват, а близки до нея забелязват, че тя е по-щастлива от всякога.