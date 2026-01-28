ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пълно фиаско претърпя филмът за Мелания Тръмп
Лентата, която е със заглавие "Мелания", разказва за периода от 20 дни преди завръщането на Доналд Тръмп на власт през януари 2025 година, но през погледа на неговата съпруга. Премиерата на филма се състоя в Белия дом. Предстои лентата да бъде представена и в Центъра "Кенеди" във Вашингтон, който президентът преименува на Център "Тръмп-Кенеди“.
Все още е трудно да се прогнозира какъв ще бъде успехът на "Мелания" във Великобритания, но на този етап е известно, че тя ще бъде прожектирана само в 25 локации в страната. А това означава, че и средният брой гледания вероятно ще бъде много нисък.
В понеделник Доналд Тръмп публикува снимки от събитието в Белия дом в Instagram и Truth Social, като добави, че филмът е "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ГЛЕДАНЕ“ и че билетите "се разпродават БЪРЗО!“.
Първата дама е изпълнителен продуцент на документалния филм. Тя също така оказва и редакционен контрол, както беше подчертано от старши съветника на президента Марк Бекман. "Тя участваше в продукцията, постпродукцията, цялата рекламна кампания, в трейлъра“, каза той пред One America News. "И когато казвам "участваше", имам предвид, че тя не просто одобряваше. Тя създаде трейлъра, финала, тя избра музиката. Същото е и с рекламната кампания, която виждаме по целия свят сега в почти 30 страни", допълва той.
Филмът "Мелания" е първият проект на Брет Ратнър, откакто той беше обявен в сексуален тормоз през 2017 година. Режисьорът на поредицата "Чак пик" отрече всички обвинения, като такива не бяха и повдигнати.
"Мелания" в американските кина
В същото време в САЩ плановете са "Мелания“ да бъде излъчен в поне 1400 кина в цялата страна, както и в над 27 държави, пише Forbes. Според съобщенията лентата е струвала на Amazon MGM Studios 40 милиона долара за закупуване на правата и още 35 милиона долара за маркетинг и разпространение.
Но на този етап прогнозите на компанията за пазарни проучвания National Research Group са, че печалбата през уикенда ще донесе 5 милиона долара. Според търговското издание Boxoffice Pro обаче се очаква те да бъдат между между 1 и 2 милиона долара.
Потребителски доклади в социалните медии показват слаби продажби на билети в големите градове в САЩ. Това се вижда и от публикация в Bluesky за прожекциите в AMC Boston Common, от която става ясно, че е продаден само един билет за петък - 30 януари. В Ню Йорк, за прожекцията в големия киносалон AMC Lincoln Square, са продадени само 45 билета от възможните 122 места. За друга прожекция в петък в киносалоните AMC на Таймс Скуеър са продадени 6 от 99 места. А кино Regal на Таймс Скуеър - 5 от 88, пише Nova.
