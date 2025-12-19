ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците
Автор: Ася Александрова 13:25Коментари (0)330
Препоръките на специалистите по хранене са за последователен прием на различните видове ястия по време на празничната трапеза, защото организмът трябва да произведе различна ензимна система. Храносмилателните жлези трябва да секретират отделни ензимни таргетни системи за отделните видове хранителни съставки и тази свръхработа и свръхнатоварване може да доведе до възпалителен процес. Това каза специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС.

Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза, предупреди тя. Затова е препоръчителна определена последователност при поднасянето на ястията на празничната трапеза, със сервиране и отсервиране и интервал от около половин час между тях.

На трапезата на Бъдни вечер обикновено присъства туршия или кисело зеле. "Нашата препоръка е да ги обезсолим, ако са солени, защото солта е хигроскопична субстанция, което означава, че задържа течности в тялото. Многото сол ще повиши кръвното налягане“, предупреди проф. Байкова.

Калорийната стойност на празничните ястия обикновено е висока. Затова е добре да се избягват висококалорийни майонезени салати например.

Не бива да се забравя, че ситостта настъпва около 10 минути след приемането на храната, припомни специалистът по хранене.

Алкохолът трябва да е в умерени количества. "Чаша вино за жените, две чаши за мъжете или малка бира за жените и голяма за мъжете, малко питие концентрирана напитка. Да не забравяме, че алкохолната субстанция е водно- и мастноразтворима – за да нямаме бързо настъпващо алкохолно опиянение, непременно да сервираме алкохолните напитки с чаша вода, айрян или цитронада“, препоръча проф. Байкова.

Натрупаните допълнителни килограми обикновено се редуцират при по-лек режим на хранене още в първата седмица след празниците. "Човешкият организъм предпочита хомеостаза – баланс на килограмите. Последните мастни капки са първите, които ще разградим, ако минем към по-нискокалориен прием. Ще изключим мазните колбаси и меса. Може да останат рибата и млечните продукти, яйцата. Накрая може да се премине на разтоварващ режим, т.е. много плодове и зеленчуци. Може да добавим някакъв млечен продукт – кисело мляко, а зеленчуците могат да бъдат задушени или печени. Препоръчвам зеленчукова супа, която е богата на много течности, витамини и минерали. По този начин ще излъчим онези разградни продукти на натоварената през празниците обмяна на веществата и ще се освободим“, обясни проф. Байкова.

Тя не препоръчва стресовото преминаване към строго ограничителен режим на хранене.

За детоксикация на организма може да се приема смес от лимонов сок, мед и зехтин в равни части. "Лимонът има алкализираща функция, той ще подобри излъчването на киселите продукти от обмяната на веществата. Лимоновият сок алкализира вътрешната среда на организма, което подпомага отделителната система. Медът възстановява чернодробния гликоген и предотвратява омазняването на черния дроб. Зехтинът има жлъчегонно действие“, поясни специалистът по хранене и диететика.


