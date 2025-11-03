ЗАРЕЖДАНЕ...
Прекрасна наша актриса днес става на 43
През 2007 г. е в трупата на Младежкия театър "Николай Бинев“, в която е известна с ролите си на Пола в "Кухнята“, Деа в "Семеен албум“, Жана в "Летище“, Джес в "Любов и пари“, Зура в "Нордост-приказка за нарушението“, Клия в "Черна комедия“ и други.
Играе и в Малък градски театър "Зад канала“, където също е известна с ролята си на Лаура в "Канкун“ от Жорди Галсеран, на режисьора Бина Харалампиева.
Донова е известна с участието на редица филми и сериали, сред които са "Кантора Митрани“, "Секс, лъжи и ТВ“, "Фамилията“, "Връзки“, "Скъпи наследници“, "Завръщане“, "Братя“, "Петя на моята Петя“ и "Завръщане 2“.
