Прекрасна наша актриса днес става на 43
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56
©
Искра Иванова Донова е българска актриса. Родена е на 3 ноември 1982 г. в София. През 2006 г. завършва НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Здравко Митков.

През 2007 г. е в трупата на Младежкия театър "Николай Бинев“, в която е известна с ролите си на Пола в "Кухнята“, Деа в "Семеен албум“, Жана в "Летище“, Джес в "Любов и пари“, Зура в "Нордост-приказка за нарушението“, Клия в "Черна комедия“ и други.

Играе и в Малък градски театър "Зад канала“, където също е известна с ролята си на Лаура в "Канкун“ от Жорди Галсеран, на режисьора Бина Харалампиева.

Донова е известна с участието на редица филми и сериали, сред които са "Кантора Митрани“, "Секс, лъжи и ТВ“, "Фамилията“, "Връзки“, "Скъпи наследници“, "Завръщане“, "Братя“, "Петя на моята Петя“ и "Завръщане 2“.


