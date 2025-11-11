© виж галерията Нови хипотези за здравето на Владимир Путин започнаха да се появяват след среща на руския президент с експерт по въпросите на общественото здраве, тъй като на снимки и видеоклипове, разпространени в интернет, се виждат изпъкнали вени по ръцете му и необичайни движения на пръстите му в момента на ръкостискане, пише Daily Mail.



73-годишният Путин се срещна с 22-годишната Екатерина Лещинская, ръководителка на движението "Здрава родина“, за да обсъдят възможността за забрана на електронните цигари в Русия. Въпреки това вниманието се насочи към ръцете му, където се забелязваха предимно изпъкналите вени. На видеозаписа от срещата се вижда как руският президент нервно движи пръстите си и ги стиска в юмрук под сакото си.



Видеото бързо стана вирусно в X и беше препечатано от различни медии, като украински източници твърдят, че Путин вероятно реагира така поради болка. Журналистът Дмитрий Гордон коментира: "Путин стиска ръцете си в юмруци. Изглеждат подути, с изпъкнали вени“.



Други източници приписват образа му на физиологичните последствия от стареенето, които той се опитва да прикрие – според слуховете – чрез естетични операции. Кремъл обаче отхвърля всякакви подозрения за заболяване, като ги определя като "измислени“.



Случилото се идва два месеца след срещата на Путин с китайския президент Си Дзинпин, на която двамата лидери обсъдиха "биологични иновации“, които, според тях, биха им позволили да достигнат... дори 150 години! Путин заяви: "Човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато. Колкото повече живееш, толкова по-млад ставаш“.



Това не е първият път, когато се повдигат въпроси за здравето му. През ноември 2023 г., по време на посещението си в Астана, Казахстан, Путин е заснета да прави неволни движения с краката си по време на пресконференция. Урологът Боб Беруким от Ню Йорк заяви тогава пред Daily Mail, че такива движения могат да бъдат свързани с неврологични заболявания, като "Паркинсон".



