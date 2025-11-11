ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
Автор: Николина Александрова 12:19Коментари (0)165
©
виж галерията
Нови хипотези за здравето на Владимир Путин започнаха да се появяват след среща на руския президент с експерт по въпросите на общественото здраве, тъй като на снимки и видеоклипове, разпространени в интернет, се виждат изпъкнали вени по ръцете му и необичайни движения на пръстите му в момента на ръкостискане, пише Daily Mail.

73-годишният Путин се срещна с 22-годишната Екатерина Лещинская, ръководителка на движението "Здрава родина“, за да обсъдят възможността за забрана на електронните цигари в Русия. Въпреки това вниманието се насочи към ръцете му, където се забелязваха предимно изпъкналите вени. На видеозаписа от срещата се вижда как руският президент нервно движи пръстите си и ги стиска в юмрук под сакото си.

Видеото бързо стана вирусно в X и беше препечатано от различни медии, като украински източници твърдят, че Путин вероятно реагира така поради болка. Журналистът Дмитрий Гордон коментира: "Путин стиска ръцете си в юмруци. Изглеждат подути, с изпъкнали вени“.

Други източници приписват образа му на физиологичните последствия от стареенето, които той се опитва да прикрие – според слуховете – чрез естетични операции. Кремъл обаче отхвърля всякакви подозрения за заболяване, като ги определя като "измислени“.

Случилото се идва два месеца след срещата на Путин с китайския президент Си Дзинпин, на която двамата лидери обсъдиха "биологични иновации“, които, според тях, биха им позволили да достигнат... дори 150 години! Путин заяви: "Човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато. Колкото повече живееш, толкова по-млад ставаш“.

Това не е първият път, когато се повдигат въпроси за здравето му. През ноември 2023 г., по време на посещението си в Астана, Казахстан, Путин е заснета да прави неволни движения с краката си по време на пресконференция. Урологът Боб Беруким от Ню Йорк заяви тогава пред Daily Mail, че такива движения могат да бъдат свързани с неврологични заболявания, като "Паркинсон".



Още по темата: общо новини по темата: 4682
09.11.2025 »
08.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
04.11.2025 »
02.11.2025 »
предишна страница [ 1/781 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: