ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
73-годишният Путин се срещна с 22-годишната Екатерина Лещинская, ръководителка на движението "Здрава родина“, за да обсъдят възможността за забрана на електронните цигари в Русия. Въпреки това вниманието се насочи към ръцете му, където се забелязваха предимно изпъкналите вени. На видеозаписа от срещата се вижда как руският президент нервно движи пръстите си и ги стиска в юмрук под сакото си.
Видеото бързо стана вирусно в X и беше препечатано от различни медии, като украински източници твърдят, че Путин вероятно реагира така поради болка. Журналистът Дмитрий Гордон коментира: "Путин стиска ръцете си в юмруци. Изглеждат подути, с изпъкнали вени“.
Други източници приписват образа му на физиологичните последствия от стареенето, които той се опитва да прикрие – според слуховете – чрез естетични операции. Кремъл обаче отхвърля всякакви подозрения за заболяване, като ги определя като "измислени“.
Случилото се идва два месеца след срещата на Путин с китайския президент Си Дзинпин, на която двамата лидери обсъдиха "биологични иновации“, които, според тях, биха им позволили да достигнат... дори 150 години! Путин заяви: "Човешките органи могат да се трансплантират непрекъснато. Колкото повече живееш, толкова по-млад ставаш“.
Това не е първият път, когато се повдигат въпроси за здравето му. През ноември 2023 г., по време на посещението си в Астана, Казахстан, Путин е заснета да прави неволни движения с краката си по време на пресконференция. Урологът Боб Беруким от Ню Йорк заяви тогава пред Daily Mail, че такива движения могат да бъдат свързани с неврологични заболявания, като "Паркинсон".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4682
|предишна страница [ 1/781 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS