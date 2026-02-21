ЗАРЕЖДАНЕ...
|Попфолк певицата Рени: Мисля, че е крайно време
"Това е много емоционална, лична, много тъжна песен, която съм изпяла с много тъга в гласа. Много хора ми писаха, че са се разплакали.“ Текстът е дело на сестра ѝ, която добре познава душевността ѝ, а посланието на песента засяга отминалата любов и младостта.
Рени признава, че процесът на запис и снимки е бил емоционално тежък. "Дори се разплаках и просълзих на части от клипа. Опитах се да бъда наистина много тъжна и да преживея песента“ , разказва тя. Въпреки болезнените спомени певицата се опитва да продължава напред и да се съсредоточава върху цели, които ѝ дават смисъл и сила.
В последния клип участват и двете ѝ деца. За Рени семейството е изключително важно.
Рени говори и за по-широката цел на проекта си - да покаже, че попфолкът не е само развлекателна музика:
"Искам хората да видят, че музиката има и друга страна – емоционална, лична, която докосва душата.“ Тя подчерта, че докато в заведенията публиката търси забавление, в уюта на дома те се връщат към песните с по-дълбок емоционален смисъл.
Певицата обяви, че работи по нов албум, който ще събере многото ѝ сингли и нови песни.
"Мисля, че е крайно време да зарадвам моите почитатели и фенове“, каза Рени, обещавайки още емоционални проекти, които да покажат другото лице на попфолка.
