Поли Генова: Мислеха ме за отписана
Поли призна, че е преминала през етап, в който е загубила всякаква връзка с околния свят. По думите ѝ състоянието ѝ е било толкова тежко, че не е намирала сили да стане от леглото или да напусне дома си. Изолацията довела до това нейни близки и приятели да спрат да я търсят, смятайки я за "отписана“.
В крайна сметка изпълнителката решава да потърси професионална помощ. Тя описва първите сеанси при терапевт като освобождаване от огромен товар и призовава всеки, който преминава през подобни изпитания, да не се страхува да потърси подкрепа.
Това, което я връща в действителността и я вдъхновява е песента "Дилмано, дилберо“, която нейната баба пеела на малката ѝ дъщеря Лея.
По думите на Поли "дилмано“ и "дилберо“ на шумерски език означават "възкачване на душата в рая“.
Това откритие мотивира певицата да търси нов музикален път, съчетаващ модерното поп звучене с магията на българския фолклор.
Като двукратен представител на България в "Евровизия“, Поли Генова изрази реалистична позиция относно международния конкурс. Тя е категорична, че участието там е само "три минути слава“ и служи за трамплин, но дългосрочният успех зависи изцяло от последващата работа на артиста.
