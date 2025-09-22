ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Почина звезда от филма "Магьосникът от Оз"
Автор: Николина Александрова 11:54Коментари (0)192
©
виж галерията
Елейн Мерк Биндер, една от последните живи актриси, които са играли една от Мънчкин във филма  "Магьосникът от Оз" е починала, съобщава Daily Mail.

Мънчкините обитават страната на малките хора, които посрещат Дороти и нейните спътници, когато те пристигат в Страната на Оз.

Елейн Мерк Биндър почина на 94 години, а смъртта й е потвърдена от дъщеря й Анет Филипс.

Елейн е едва на осем години, когато се снима във филм от 1939 г. Тя е едно от осемте деца, които танцуват и пееха като част от ансамбъла на Мънчкините.

Говорейки за прослушването си за MGM през 1938 г., Елейн си спомня: "За мен беше страшно. Това беше първото ми голямо прослушване за голямо студио.“

"Почувствах облекчение, когато Бъд каза на режисьора: "Тя е ОК". Не се наложи да се представям като другите. И ме избраха като една от осемте, които ще танцуват и пеят".

"Магьосникът от Оз" е американски музикален фентъзи филм от 1939 г., продуциран от Метро-Голдуин-Майер. Базиран на романа от 1900 г. "Вълшебникът от Оз" от Лиман Франк Баум, филмът е режисиран основно от Виктор Флеминг, който напуска продукцията, за да поеме "Отнесени от вихъра".

Във филма участват звезди като Джуди Гарланд, Франк Морган, Рей Болджър, Бърт Лар, Джак Хейли, Били Бърк и Маргарет Хамилтън.


Още по темата: общо новини по темата: 421
21.09.2025 Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
20.09.2025 Почина звезда от "Анатомията на Грей"
19.09.2025 Композитор загина в катастрофа с малък самолет
16.09.2025 Почина Робърт Редфорд
16.09.2025 България арестува руски собственик на кораб?
14.09.2025 Почина легенда
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хороскоп до 28 септември
10:33 / 22.09.2025
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка ...
09:53 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D, по-чер...
09:53 / 22.09.2025
Легендарният първи артист на "Пайнер" днес става на 60, известен ...
08:23 / 22.09.2025
Отложиха есента
22:37 / 21.09.2025
Частично слънчево затъмнение днес
20:20 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Пловдив отбелязва Деня на Независимостта
Отбелязване на Деня на Независимостта
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: