|Почина "най-красивото момче на 20 век"
Андресен придобива международна слава след участието си в италианския филм "Смърт във Венеция“. По-късно той става герой на документалния филм "Най-красивото момче на света“.
Роден през 1955 г., Андресен дебютира на екрана във филма на Рой Андерсон "Любовна история“ от 1970 г. Година по-късно италианският режисьор Лукино Висконти му възлага главната роля на Тадзио във филмовата адаптация на новелата на Томас Ман "Смърт във Венеция“.
След излизането на филма Андресен постига световна слава и привлича огромно обществено внимание както с играта си, така и с впечатляващата си външност. Висконти е този, който го нарича "най-красивото момче на 20-ти век“.
