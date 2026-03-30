Бившият китарист и съосновател на Manowar, Рос Фрийдман, е починал на 72-годишна възраст.Рос Фрийдман е ключова фигура в хеви метъл историята. Той е съосновател на Manowar през 1980 г. и участва в записите на първите шест албума на групата, които се считат за класика в жанра.“Рос “The Boss" Фрийдман, съосновател на пънк рок легендите The Dictators и хеви метъл колосите Manowar, бе диагностициран с амиотрофична латерална склероза (ALS), по-известна като болестта на Лу Гериг.Диагнозата бе поставена след няколко месеца на привидно несвързани симптоми, сред които слабост в ръцете и краката. Първоначално се смяташе, че причината е серия от много леки инсулти, но промените в храненето, упражненията и добавената физиотерапия не успяха да забавят прогресията или да увеличат силата му".