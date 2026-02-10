ЗАРЕЖДАНЕ...
|Легендарен музикант с тежка диагноза, от която страдаше и Стивън Хокинг
От екипа му споделиха следното:
“Рос “The Boss" Фрийдман, съосновател на пънк рок легендите The Dictators и хеви метъл колосите Manowar, е диагностициран с амиотрофична латерална склероза (ALS), по-известна като болестта на Лу Гериг. Диагнозата бе поставена след няколко месеца на привидно несвързани симптоми, сред които слабост в ръцете и краката. Първоначално се смяташе, че причината е серия от много леки инсулти, но промените в храненето, упражненията и добавената физиотерапия не успяха да забавят прогресията или да увеличат силата му."
72-годишният Фрийдман добавя в свое лично изявление:
“Трудно е да знам какво предстои и ме съкрушава това, че не мога да свиря на китара, но вълната от любов е толкова, толкова силна. Напълно съм поразен от любовта и подкрепата на семейството, приятелите и феновете. Обичам ви всички."
Амиотрофичната латерална склероза (ALS) е прогресивно, фатално, невродегенеративно заболяване, което разрушава моторните неврони в мозъка и гръбначния мозък, водейки до мускулна слабост, парализа и загуба на волевия мускулен контрол.
