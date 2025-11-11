Почина голяма холивудска звезда

© На 84-годишна възраст почина звезда на Холивуд – Сали Къркланд. Тя беше номинирана за наградите "Оскар".



Нейният агент Майкъл Грийн е съобщил, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс.



Най-голямата роля на Къркланд е във филма "Анна", където играе залязваща чешка филмова звезда, която започва нов живот в САЩ. Изпълнението й носи награда "Златен глобус" и номинация за "Оскар" за най-добра актриса.



Сред другите ѝ участия са филмите "Жилото“, "Всемогъщият Брус“, "Том в Америка“, "JFK“ и др.