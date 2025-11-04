Пловдивска спортистка иска водеща в телевизията

© Скачачката Габриела Петрова иска да стане спортен журналист и да работи в телевизия, споделиха нейни близки. Състезателката не иска да е треньор, а мечтата й от малка е да ходи по състезания и да взима интервюта.



От две седмици 33-годишната скачачка се е записала на курсове по правоговор и смята да се посвети на журналистиката. Габи бе състезател по троен скок и има сребърен медал от европейското в Прага през 2015 година, припомня "България Днес".