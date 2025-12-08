Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026

© Най-големите и най-добрите филми, сериали и звезди от изминалата година бяха номинирани за наградите "Златен глобус", като тазгодишният сезон на холивудските награди започва на пълни обороти.



Номинациите за "Златен глобус" бяха обявени в понеделник, а победителите ще бъдат обявени на 11 януари - всичко това е част от подготовката за Оскарите през март.



Ето списъците с номинираните за "Златен глобус".



- Най-добър филм – драма



"Франкенщайн“



"Хамнет“



It Was Just an Accident



"Тайният агент“



"Сантиментална стойност“



"Грешници“



Най-добър филм – мюзикъл или комедия



"Синя луна“



"Бугония“



"Върховният Марти“



No Other Choice



Nouvelle Vague



"Битка след битка“



Най-добър анимационен филм



Arco



Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle



Elio



Kpop Demon Hunters



Little Amélie or The Character of Rain



"Зоотрополис 2"



Постижение в киното и боксофиса



"Аватар: Огън и пепел"



F1



Kpop Demon Hunters



"Мисията невъзможна: Възмездие“



"Грешници"



"Оръжия"



Wicked: For Good



Най-добър чуждоезичен филм



It Was Just an Accident – Франция



No Other Choice – Южна Корея



The Secret Agent – Бразилия



Sentimental Value – Норвегия



Sirāt – Испания



Гласът на Хинд Раджаб – Тунис



Най-добра актриса – драма



Джеси Бъкли – "Хамнет“



Дженифър Лорънс – "Умри, любима моя“



Ренате Райнсве – "Сантиментална стойност“



Джулия Робъртс – "След ловa“



Теса Томпсън – "Хеда“



Ева Виктор – "Съжалявам, скъпи“



Най-добър актьор – драма



Джоел Еджъртън – Train dreams



Оскар Айзък – "Франкенщайн“



Дуейн Джонсън – "Машината за разбиване“



Майкъл Б. Джордан – "Грешници“



Вагнер Моура – "Тайният агент“



Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere



Най-добра актриса – мюзикъл или комедия



Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You



Синтия Ериво – Wicked: For Good



Кейт Хъдсън – Song Sung Blue



Чейс Инфинити – "Битка след битка"



Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee



Ема Стоун – "Бугония"



Най-добър актьор – мюзикъл или комедия



Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"



Джордж Клуни – "Джей Кели"



Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"



Итън Хоук – "Синя Луна"



Лий Бюнг-Хън – No Other Choice



Джеси Племънс – "Бугония"



Най-добра актриса в поддържаща роля



Емили Блънт – The Smashing Machine



Ел Фанинг – Sentimental Value



Ариана Гранде – Wicked: For Good



Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value



Ейми Мадигън – Weapons



Теяна Тейлър – One Battle After Another



Най-добър актьор в поддържаща роля



Бенисио дел Торо – "Битка след битка"



Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"



Пол Мескал – "Хамнет"



Шон Пен – "Битка след битка"



Адам Сандлър – "Джей Кели"



Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"



Най-добър режисьор



Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"



Райън Куглър – Sinners



Гийермо дел Торо – "Франкенщайн"



Джафар Панахи – It Was Just an Accident



Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"



Клои Жао – Hamnet



Най-добър сценарий



Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"



Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"



Райън Куглър – "Грешници"



Джафар Панахи – It Was Just an Accident



Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value



Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"



Най-добра оригинална музика



Александър Деспла – "Франкенщайн"



Лудвиг Йорансън – "Грешници"



Джони Грийнууд – "Битка след битка"



Kangding Ray – Sirāt



Макс Рихтер – "Хамнет"



Ханс Цимер – F1



Най-добра оригинална песен



“Dream As One" – "Аватар: Огън и пепел"



Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън



“Golden" – Kpop Demon Hunters



Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick



“I Lied To You" – "Грешници"



Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън



“No Place Like Home" – Wicked: For Good



Автор: Стивън Шварц



“The Girl in the Bubble" – Wicked: For Good



Автор: Стивън Шварц



“Train Dreams" – Train Dreams



Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър