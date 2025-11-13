ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова звездна сватба на хоризонта
Но актьорът признава, че вече гледа към бъдещето и възможността да стане родител, след като видял как по-голямата му сестра Полин е посрещнала първото си дете, момиченце, с режисьора Рис Райскин през 2024 г.
На този етап той е в сериозна, дългосрочна връзка с козметичния магнат Кайли Дженър и нищо чудно да последва примера на най-близките си приятели в актьорската общност - по-специално колежките си от "Дюн" Зендая и Аня Тейлър-Джой - които започват нови, по-сериозни глави в живота си със съответните си партньори. "Зендая е сгодена. Аня е омъжена", казва той пред декемврийското издание на Vogue.
Признавайки перспективата да се задоми и да създаде семейство в близко бъдеще, той добавя: "Това може да е в обсега на радара."
Тимъти обаче предпочита да не коментира продължаващата си двегодишна връзка с Дженър. Въпреки това двамата редовно се появяват заедно на важни събития, било то церемония по награждаване в Холивуд или поява на стадиона, дом на любимия отбор на Шаламе "Ню Йорк Никс".
Актьорът признава, че метеорният му възход е оказал пагубно влияние върху психичното му здраве, докато се е приспособявал към живота в светлината на прожекторите.
"Преживяването да стана известен по начина, по който го направих, и ракетата, която го донесе, бяха дестабилизиращи", каза той. "Чувствам се сякаш стигнах до другата страна не на някакво трагично, прецакано химическо нещо, а просто на предизвикателствата и много от нещата, свързани с психичното здраве, които идват с това да си талантлив артист."
Първоначално Шаламе използва терапията като средство за канализиране на емоциите си, но изискванията на работата му го принуждават да си вземе временен отпуск от сесиите, с благословията на неговия "много щедър терапевт".
