ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Носи ли перука Кейт Мидълтън, говори фризьорът на принцеса Даяна
На страната на Кейт застана един от най-известните британски стилисти – Сам Макнайт, личният фризьор на покойната принцеса Даяна. 70-годишният професионалист, който е работил с иконичната лейди Ди в продължение на седем години, публикува емоционално послание в Instagram.
"Шокиран, ужасен и отвратен съм от всички злобни коментари за косата на принцесата на Уелс. Косата е нещо изключително лично за всяка жена – тя е нейна броня, защита, източник на увереност и много повече“, написа той.
Макнайт изрази възмущението си най-вече от факта, че голяма част от нападките идват от други жени: "Не мога да повярвам колко зли и лишени от емпатия са тези думи. Кейт няма избор – ролята ѝ я поставя в центъра на вниманието, а тя смело се изправя пред хората, въпреки че вероятно би предпочела спокойствие и уединение.“
Стилистът подчерта още, че Кейт Мидълтън достойно и безшумно е представяла страната си през годините. "Ракът засяга всеки по различен начин, но винаги променя живота. Така че, моля ви, оставете я на мира. Срам за тези, които я нападат“, завършва постът му.
Принцесата показа новата си визия при посещението си в обновените градини на Националния природонаучен музей. Тя заложи на страничен път, обемни къдрици и нежно гримирано лице с розови устни и лек руж. Промяната идва само месеци след като Кейт обяви, че е в ремисия след диагноза рак и лечение, включващо химиотерапия.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1113
|предишна страница [ 1/186 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло...
09:25 / 05.09.2025
Вицепрезидентът Илияна Йотова с официално посещение в община "Род...
06:05 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съедин...
22:49 / 04.09.2025
Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испани...
21:58 / 04.09.2025
Почина Джорджо Армани
16:25 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS