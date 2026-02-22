ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ники Минаж със специален подарък от Доналд Тръмп
43-годишната рапърка публикува снимка на подаръка в X, описвайки го като "един от най-значимите подаръци, които някога съм получавала“.
Това е специално издание на Библията "Бог да благослови САЩ“, което се продава с подписа на Доналд Тръмп, 45-ия президент на Съединените щати, информира Nova tv.
Тръмп официално одобри Библията "Бог да благослови САЩ“ през март 2024 г., като екземплярите се продават за 59,99 долара. Библията е редактирана от кънтри певеца Лий Грийнууд и освен традиционните библейски текстове, включва Клетвата за вярност, Декларацията за правата и Декларацията за независимост.
"Искам много хора да имат тази Библия. Трябва да я имате за сърцето и за душата си“, каза Тръмп в промоционално видео. В същото видео той нарече Библията своята "любима книга“ и призова поддръжниците си да я прочетат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3487
|предишна страница [ 1/582 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
Появи се любопитно видео на Лили Иванова от маса в ресторант, хва...
11:29 / 21.02.2026
Детето чудо днес става на 50
11:03 / 21.02.2026
Как резките температурни амплитуди влияят на кръвното и имунитета...
10:04 / 21.02.2026
Кризата удари гърците
10:06 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS