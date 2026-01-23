ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Неузнаваема е Елица от дуото "Елица и Стунджи" към днешна дата
48-годишната Елица е качила поне 20 кила върху стройната си фигура, които драстично са се отразили върху външния й вид.
В лице изпълнителката на "Вода“ коренно се е променила не само заради видимото напълняване, но и заради странния, дори бихме казали – плашещ грим, който носи.
Ярко червено червило, каквото дори най-обиграните мъжемелачки в OnlyFans не биха ползвали, в комбинация с дебела очна линия, правят Елица да изглежда като представителка на чалга бранша от зората на 90-те.
Според близки до певицата, рязката промяна във външния вид на миньончето от "Вода“ започнала още след раздялата й със Стоян Янкулов-Стунджи. Барабанистът се разведе с жена си заради извънбрачната афера с Елица, с която продължи връзката си още няколко години. В последствие обаче я замени с друга по-млада девойка.
Двамата се разделиха изключително драматично и към момента продължават да бъдат в лоши отношения. Може би именно драмите около връзката им са причина Елица да изглежда по този начин.
Към днешна дата перкусионистката преподава на деца в Школата по народно пеене "Фолклорна магия“. През годините тя създава няколко ударни инструмента, които патентова на нейно име, а миналата година излиза и филмът й "Вода“, пише Intrigi.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3096
|предишна страница [ 1/516 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Писател за Лили Иванова и Христо Стоичков: Има нещо шизофренично ...
21:06 / 22.01.2026
Слави Ангелов: Очаквайте шести сезон на "Под прикритие" и избори ...
19:54 / 22.01.2026
Хорърът "Грешници" стана най-номинираният филм в историята на наг...
19:04 / 22.01.2026
Слави Трифонов с необичайно забавление нощем
17:19 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 7...
16:50 / 22.01.2026
Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в зат...
15:36 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS