ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
Припомняме, че малко след премиерата му тя обяви, че очаква бебе. Арън се роди на 24 септември и близо 6 месеца по-късно Натали вече е готова да покорява сцената.
Красивата Натали влиза в образа, изигран от Ума Търман в екранизацията на творбата през 2005 г. Българската премиера бе през март 2025.
Става дума за двама души - продуцент без късмет и счетоводител, които измислят схема за забогатяване. Ако съберат финанси, които да инвестират в пиеса с гарантиран провал, парите си остават за тях. Двамата успяват да открият най-лошата пиеса, писана някога, намират голям брой инвеститори, наемат актьор в главната роля, режисьор без грам талант и се отпускат удобно в очакване на разгромяващи отзиви, но... се появява сексапилна шведка, с която изненадите тепърва предстоят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3212
|предишна страница [ 1/536 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони...
12:45 / 31.01.2026
Днес България прави своя избор за "Евровизия 2026"
12:58 / 31.01.2026
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS