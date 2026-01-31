Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена

© Завръщам се на сцената! Отново ще бъда Улла на 20.03 в State opera Plovdiv - Държавна опера Пловдив! А на 31.03 ви очакваме в Музикален театър - София! Вълнувам се, защото този път ще ме гледа и един малък мъж. Така Натали Трифонова анонсира, че се завръща в Пловдив в мюзикъла "Продуцентите".



Припомняме, че малко след премиерата му тя обяви, че очаква бебе. Арън се роди на 24 септември и близо 6 месеца по-късно Натали вече е готова да покорява сцената.



Красивата Натали влиза в образа, изигран от Ума Търман в екранизацията на творбата през 2005 г. Българската премиера бе през март 2025.



Става дума за двама души - продуцент без късмет и счетоводител, които измислят схема за забогатяване. Ако съберат финанси, които да инвестират в пиеса с гарантиран провал, парите си остават за тях. Двамата успяват да открият най-лошата пиеса, писана някога, намират голям брой инвеститори, наемат актьор в главната роля, режисьор без грам талант и се отпускат удобно в очакване на разгромяващи отзиви, но... се появява сексапилна шведка, с която изненадите тепърва предстоят.