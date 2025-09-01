ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
През 1982 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на професор Надежда Сейкова.
Работи в Габровския драматичен театър и театър "Възраждане“ в София, участва в няколко филма.
През 2006 г. Топалова е кандидат за вицепрезидент, заедно с Любен Петров, като двамата остават последни сред 7-те кандидатски двойки.
Топалова започва да се занимава с дублажи в началото на 1980-те години. Един от първите филми, за който дава гласа си, е "Алената буква“. Първият сериал, в който участва, е "Алф“, озвучавайки Лин Танер.
Честит 66-и рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1055
|предишна страница [ 1/176 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
09:43 / 01.09.2025
Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собст...
09:13 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS