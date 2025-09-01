Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66

© Нели Атанасова Топалова е българска актриса. Родена е на 1 септември 1959 година в София.



През 1982 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на професор Надежда Сейкова.



Работи в Габровския драматичен театър и театър "Възраждане“ в София, участва в няколко филма.



През 2006 г. Топалова е кандидат за вицепрезидент, заедно с Любен Петров, като двамата остават последни сред 7-те кандидатски двойки.



Топалова започва да се занимава с дублажи в началото на 1980-те години. Един от първите филми, за който дава гласа си, е "Алената буква“. Първият сериал, в който участва, е "Алф“, озвучавайки Лин Танер.



