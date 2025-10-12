ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия развод отива да празнува в ресторант с бившия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:13Коментари (0)27
©
На 6 октомври се навършиха 26 години от кончината на грандамата на БНТ от времето на соца Бригита Чолакова. А на 12 октомври стават 92 години от рождението ѝ.

Журналистката умира в съня си дни преди да навърши 66 години. Тя бе най-емблематичното име сред жените водещи в тв историята на България, наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. Бригита се появява на "Сан Стефано“, когато е на 36 години. Бързо печели интереса и обичта на зрителите с неповторимото си чувство за стил, за разговор, за поведение в ефир, за уважение към госта в студиото. Тя е умна, красива, елегантно язвителна, когато се налага, и невероятно магнетична. А камерата направо е влюбена в нея.

Автор и водещ е на няколко телевизионни предавания – "ТВ обектив“, "Пожелахте да видите“, "Телевизията представя“, "Стил“, "ТВ Неделник“ и "Модева ТВ“. Всички те остават завинаги в златния архив на БНТ.

 

За да стане телевизионна звезда обаче, Бригита Чолакова трябва да измине дълъг и нелек път. Родена е на 12 октомври 1933 г. в семейството на българин и германка. За фамилията настъпват трудни дни след 1944 г., когато баща ѝ е обявен за "фашист“. Заради "лош произход“ момичето не може да си намери работа, въпреки че завършва немска филология и не страда от липса на самочувствие. Първото ѝ работно място е Централна гара. С красивия си глас и ясен тембър съобщава кой влак от кой коловоз тръгва или пристига. Става всяка сутрин в 4 часа, за да е навреме на работа. Била е известно време и перукерка и гримьорка в Киноцентъра.

 

Кариерата ѝ в БНТ започва със "Златният Орфей“, където е конферансие на фестивала. През 1985 г. започва да се излъчва тв предаването за мода "Стил“ с водеща Бригита Чолакова. Скоро след това се превръща в едно от марковите лица на "Сан Стефано“. 

Омъжвала се е три пъти. Първият ѝ съпруг е Борис Николов – някогашна волейболна звезда в националния отбор. Именно спортът събира пътищата им с Чолакова, която на младини също била волейболистка. Когато се запознават, Николов е с 12 години по-възрастен от 20-годишната тогава Бригита. Бракът им върви по мед и масло, докато в един момент тв легендата открито признава на съпруг №1, че е влюбена в друг и го моли да напусне общия им дом. Тя инициира развода, но и след раздялата двамата остават в добри отношения. Култов случай, който още се разказва от онова време, е как след съдебното дело двамата с Борис отишли в ресторант в центъра на София да отпразнуват развода.

Малко след раздялата им обаче първият съпруг на Чолакова внезапно умира. По това време тя вече е с мъжа, заради когото се развежда – известния музикант Христо Чолаков-Чандо. Двамата са безумно щастливи, но ги разделя ужасяваща трагедия. Той загива в самолетната катастрофа на летище София през 1971-ва, в която намира смъртта си и Паша Христова. Третият ѝ съпруг е барабанистът от симфоничния оркестър на БНР Божидар Карагьозов. В края на дните си иконата на БНТ откровено определя този брак като грешка и най-голямо разочарование.

"След тази връзка се заклех никога повече да не се женя. Само ще ви кажа, че кучето ми Ено беше много по-умно от мъжа ми“, казва Бригита в едно от последните си интервюта. Проблемите в брака им с Дарчо били породени от неговия афинитет към чашката. Развеждайки се с него, говорителката повече не среща любовта.

 

Последните си месеци изкарва в самота във вилата си в Панчарево, разчитайки финансово на малцината приятели, които има, пише "Ретро".


Още по темата: общо новини по темата: 1708
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/285 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
13:51 / 12.10.2025
Нов шанс за 4 зодии днес
10:28 / 12.10.2025
Нети: Истината закъсня 43 години, тя никога не каза: "Обичам те"
10:20 / 12.10.2025
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
07:34 / 12.10.2025
Днес е ден за клюки и свобода на действие, някои зодии по-добре д...
07:27 / 12.10.2025
Почина легенда
22:58 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Първа лига сезон 2025/26
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: