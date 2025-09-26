ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Най-накрая той проговори за скандала с майка си
"Винаги ще има хора, които говорят негативни неща, но аз имам подкрепата на своята съпруга и знам, че всичко ще е наред", коментира той в интервю за Daily Mail, визирайки враждата, която води със своите родители Виктория и Дейвид Бекъм.
"И двамата с Никола сме съсредоточени върху собствените си ангажименти и вървим напред заедно. Щастливи сме."
По думите на източници, близки до 26-годишния син на Виктория и Дейвид, той от месеци не поддържа връзка със своите родители и определя слуховете в социалните мрежи като "пълни глупости".
Спекулациите за сложните им отношения се засилиха още в началото на лятото, когато в медиите се появиха твърдения, че Бруклин е обърнал гръб на семейството си заради конфликт и е започнал да прекарва все повече време с близките на съпругата си.
Според други публикации пък Никола и Виктория Бекъм са имали напрежение помежду си малко преди сватбата. Въпреки слуховете, хора от обкръжението на голямото семейство са категорични: "Всеки, който познава Бекъм, знае колко невероятни родители са."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1436
|предишна страница [ 1/240 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS