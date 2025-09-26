Най-накрая той проговори за скандала с майка си

© Семейните напрежения, които от месеци циркулират основно в социалните мрежи, изглежда не оказват влияние върху Бруклин Бекъм.



"Винаги ще има хора, които говорят негативни неща, но аз имам подкрепата на своята съпруга и знам, че всичко ще е наред", коментира той в интервю за Daily Mail, визирайки враждата, която води със своите родители Виктория и Дейвид Бекъм.







"И двамата с Никола сме съсредоточени върху собствените си ангажименти и вървим напред заедно. Щастливи сме."



По думите на източници, близки до 26-годишния син на Виктория и Дейвид, той от месеци не поддържа връзка със своите родители и определя слуховете в социалните мрежи като "пълни глупости".



Спекулациите за сложните им отношения се засилиха още в началото на лятото, когато в медиите се появиха твърдения, че Бруклин е обърнал гръб на семейството си заради конфликт и е започнал да прекарва все повече време с близките на съпругата си.



Според други публикации пък Никола и Виктория Бекъм са имали напрежение помежду си малко преди сватбата. Въпреки слуховете, хора от обкръжението на голямото семейство са категорични: "Всеки, който познава Бекъм, знае колко невероятни родители са."