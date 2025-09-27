ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-големият фен на Александър Николов - гаджето му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:27
Гаджето на Алекс Николов, безпощадния бомбардировач на волейболния национален отбор, го надъхва с патриотични песни! Красавицата, която живее с Александър в Италия и гледа мачовете от световното първенство по телевизията, е изпратила музикално послание на своя любим - песента "Хайдути" на BRATЯТА & Сорина Богомилова, веднага след знаменитата победа на момчета ни над Съединените щати заедно с надпис - "Гордея се с теб". Надяваме се това да сработи и в следващия мач с Чехия.

Юлита е реалната опора на Алекс най-голямата фенка на национала. Хубавицата често го подкрепя в залата и първа го награждава с целувка след поредната победа. За съжаление, гаджето на Алекс не може да присъства на световното първенство във Филипините, където България прави фурор и вече достига до полуфиналите. Красавицата стиска палци за любимия си пред телевизора в Италия, където двойката живее. Компания й правят двете кучета, които са важна част от семейството - бигъл и голдън ретривър.

Юлита е свързана със спорта не по-малко от Николов - тя е внучка на легендарния волейболен треньор Иван Сеферинов и самата носи "волейболна кръв". Димитрова е и с три години по-голяма от 21-годишния Алекс, но това по никакъв начин не притеснява двойката.

Голямото семейството на Николов я е приело с отворени обятия, а самият той шеговито отбелязва, че с височина от 207 см е "с цяла глава над нея" на всяка снимка.

Юлита обича да пътува и почти редовно придружава Алекс по време на срещите му - както в залата, така и извън нея. Тя му носи късмет и допълнително го мотивира за поредния ас или мощна забивка, с които покорява света на волейбола.

Двойката живее заедно в италианското градче Чивитанова Марке, където Николов играе за местния отбор "Лубе". Юлита помага много на Алекс да се адаптира към италианския начин на живот, тъй като пристига в страната няколко години преди него, за да учи в Сицилия.

Преди време красавицата публично се обясни в любов на Алекс и обеща винаги да бъде до него.

"Каквото и да ни се случи, аз винаги ще бъда с теб... ти си моят герой... само благодарение на теб моята вселена намери истинското значение на думата щастие", изповядва се тя към любимия си.

Освен че жъне успехи на полето, Александър Николов има и зарибяващо хоби - той е запален геймър. Страстта към видеоигрите при Алекс идва директно от баща му. Владо Николов признава, че видеоигрите са обща страст, която допълнително го сближава със сина му. Така, след тежка тренировка или драматичен мач, младият Николов често разпуска с джойстик в ръка - едно хоби, което го зарежда емоционално и му помага да се откъсне от напрежението на професионалния спорт, пише "България Днес".


Статистика: