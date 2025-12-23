ИЗПРАТИ НОВИНА
На Бъдни вечер хлябът не е гарнитура, той е образ на дома – кръгъл, затворен, защитен
Автор: ИА Фокус 22:57
©
илюстративна снимка
На Бъдни вечер хлябът не е гарнитура. Той е центърът. Около него се подрежда трапезата, но и самото семейство. В българската традиция хлябът не просто засища – той свързва. Земята с човека, труда с благодарността, живите с паметта за онези преди тях.

Содената питка е най-често приготвяният хляб за Бъдни вечер. Не защото е най-богатата, а защото е най-чистата като идея. В нея няма мая, няма чакане, няма "втасване“ – тя се прави бързо, в тишина, често рано сутринта. Това не е случайно. Според етнографите именно безквасният или соден хляб е символ на началото, на нещо, което тепърва предстои. Маята "оживява“ хляба, но Бъдни вечер е нощта преди живота, преди раждането.

В миналото жената, която меси обредния хляб, е била тиха, съсредоточена, често сама. Вярвало се е, че хлябът поема настроението, мислите и дори думите на този, който го прави, пише ФОКУС, позовавайки се на етнографите. Затова не се е говорело на висок глас, не се е карало, не се е бързало. Хлябът е бил своеобразна молитва, но без думи.

Рецепта за традиционна содена питка

Брашно – около 500 г

Сода бикарбонат – 1 чаена лъжичка

Сол – 1 чаена лъжичка

Оцет или лимонов сок – 1 супена лъжица

Хладка вода – около 250 мл

Олио – 1–2 супени лъжици (по желание)

В брашното се прави кладенче. Содата се гаси с оцета и се добавя заедно със солта и водата. Замесва се меко, но стегнато тесто. Не се меси дълго – достатъчно, колкото да се събере. Оформя се кръгла питка, отгоре леко се набожда с вилица или се прави кръст – не като украса, а като знак за закрила. Пече се в умерена фурна до златисто.

В някои домове в питката се слага паричка, в други – само в квасния хляб за Коледа. И в двата случая идеята не е печалба, а благословия.

Хлябът като история и символ

Още в най-старите пластове на българската традиция хлябът е възприеман като жив. Той не се реже с нож на Бъдни вечер, а се разчупва. Ножът е оръжие, а тази вечер не търпи разделение. Разчупването е споделяне – всеки получава своя дял, но от едно цяло.

Според етнографът Димитър Маринов хлябът в обредите е "заместител на жертвата“ – вместо кръв се дава труд, вместо болка – храна. Михаил Арнаудов допълва, че хлябът е образ на дома – кръгъл, затворен, защитен. Затова и обредните пити рядко са с остри форми.

На Бъдни вечер хлябът стои в центъра на масата, често върху кърпа или слама – знак за яслите, но и за връзката със земята. Първото парче не е за най-гладния, а за дома – оставя се настрана или се дава на най-възрастния. Това е жест на уважение към началото – и на рода, и на вечерта.

Днес содената питка често се възприема като "лесният вариант“. Но всъщност тя е най-смисленият. Тя не демонстрира умение, а намерение. Не показва изобилие, а достатъчност, пише ФОКУС. И точно затова е толкова подходяща за Бъдни вечер.

Защото в тази нощ хлябът не трябва да впечатлява. Той трябва да събира.


