|На 75 - просто великолепна и неотразима
Зад култовия образ стои Джейн Сиймор – актрисата, която превърна ролята си в истински телевизионен феномен.
Жената, която изпревари времето си
Когато през 1993 г. стартира сериалът Dr. Quinn, Medicine Woman, малцина очакват, че историята за млада лекарка в Дивия запад ще се превърне в световна сензация. Но Доктор Куин не беше просто героиня от малкия екран – тя беше символ.
Смела. Независима. Упорита.
Жена, която доказва, че мястото ѝ е там, където е сърцето ѝ – дори и в свят, доминиран от мъже.
И именно Джейн Сиймор направи този образ толкова истински, че поколения зрители плакаха, обичаха и растяха с нея.
От момиче на Бонд до телевизионна икона
Преди да стане любимата лечителка на Америка, Сиймор вече е направила впечатляваща заявка за световна кариера. Тя става едно от емблематичните "момичета на Бонд“ във филма Live and Let Die, където играе мистичната Солитер.
Но докато Холивуд ѝ предлага блясък, именно телевизията ѝ дава безсмъртие.
Истинската ѝ сила не е в красотата
На 75 Джейн Сиймор продължава да снима, да се появява на червения килим и да вдъхновява жени по целия свят. Тя не крие възрастта си и не се страхува от нея – напротив, приема я като привилегия.
Майка на четири деца, художник, дизайнер и активен филантроп – тя доказва, че животът след 50, 60 или 70 може да бъде не по-малко динамичен и пълноценен.
Ако попитате феновете ѝ – тя завинаги ще остане онази млада жена с решителен поглед, която ни научи, че най-силното лекарство е любовта.
