|На 57 той ще става баща за 8-и път
Двойката сподели щастливата новина на фона на третата годишнина от сватбата си. "Какъв велик подарък ни дава животът. Марко вече ще бъде по-голям брат“, написаха те към снимката, която показва отблизо корема на бременната Ферейра, като и ръцете на Антъни и вероятно на сина им Марко върху него.
Освен сина си Марко, Антъни има още шест деца - дъщеря Ариана (31 г.) и син Чейс (28 г.) от бившата си приятелка Деби Росадо, синовете Кристиан (25 г.) и Райън (22 г.) с бившата си съпруга Даянaра Торес и близнаците Еме и Максимилиан (17 г.) плод на връзката му с Дженифър Лопес.
През юни 2024 г., 26-годишната Ферейра и 57-годишният Антъни отпразнуваха първия рожден ден на сина си Марко, като публикуваха снимка в Instagram на Ферейра. Тогава Надя не само използва случая, за да поздрави сина си, но и изненада приятно феновете, разкривайки неговото име, пише ladyzone.
Антъни и Ферейра за първи път предизвикаха слухове за връзка след като бяха забелязани заедно на романтична разходка в Мексико Сити през 2022 г.
Малко по-късно те потвърдиха връзката си, публикувайки обща снимка в социалните мрежи. Броени месеци по-късно обявиха и новината за годежа си по време на парти в луксозен ресторант в Маями, Флорида. На 28 януари 2023 г. Ферейра и Антъни се ожениха на пищна церемония, на която присъстваха много звездни гости.
