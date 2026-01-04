ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 5 януари "небето се отваря" за ново начало
Народната памет пази уникални ритуали за този ден, които се пренасят през вековете. Вярва се, че на зимен Кръстовден се извършва "кръщаване на вятъра“ – символичен момент, в който въздухът и цялата природа се изчистват от зимните злини.
Възрастните хора казват, че на този ден "небето се отваря“, а молитвите имат най-голяма сила. Едно от най-популярните вярвания е свързано с времето – ако на 5 януари китката босилек на свещеника замръзне, годината ще бъде изключително плодородна, а здравето ще влезе във всеки дом. В някои райони се вярва, че дори животните и инструментите трябва да бъдат поръсени със светена вода, за да бъдат защитени от вредоносни сили през цялата година.
Според вярванията, 5 януари бележи края на така наречените "мръсни дни“ – периода между Коледа и Йордановден, в който нечистите сили бродят по земята. Смята се, че на зимен Кръстовден редът и чистотата се завръщат. Това е моментът, в който измиваме негативната енергия от изминалата година чрез силата на Великия водосвет.
На 5 януари се спазва строг пост. Трапезата трябва да е скромна и изцяло постна – хляб, царевични питки и бобови храни. Традицията повелява да не се яде нищо блажно, докато не изгрее първата звезда на небето, като символ на смирение и подготовка за утрешния Йордановден.
В българската традиция има два Кръстовдена – зимен и летен, които макар и с различни дати, носят силна символика за пречистване, защита и грижа за здравето. Зимният Кръстовден, на 5 януари, идва в навечерието на Йордановден. Летният Кръстовден, отбелязван на 14 септември, е един от най-строгите християнски празници и се свързва с Въздвижението на Светия кръст – ден за пост, билки и народни поверия за изцеление, когато природата постепенно прави преход към есента. Докато зимният Кръстовден символизира ново начало и духовно пречистване, летният носи послание за защита, баланс и грижа за тялото и духа.
Да не се пере, шие или плете, за да не се привлекат зли влияния.
Да се избягват тежки физически дейности.
Да се отдели време за тишина и лична равносметка – точно в духа на "дигиталния детокс“, който е толкова актуален и днес.
На този ден празнуват хората, чиито имена носят силата на Кръста и вярата: Кръстьо, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстиян, Кръстияна, Богдан, Божидар, Йоан.
