ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Момиченце е!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)896
©
Риана стана майка за трети път! Певицата и рапърът A$AP Rocky са посрещнали своето трето дете. Семейството посрещна първото си момиченце.

Певицата сподели първи кадри на своята първа дъщеричка в своя Instagram профил. Красивите снимки с бебето, тя разкри и името ѝ - Роки Айриш Мейърс.

В описанието още пише и рождената ѝ дата - 13 септември. Макар и повече от 10 дни по-късно обявена, новината бързо събра честитки в коментарите от големи артисти и множество фенове. За по-малко от 40 минути, постът на Риана натрупа над 2 милиона харесвания.

Впечатление прави и втората снимка на малки розови боксови ръкавици. Свързано ли е името с филмовия франчайз "Роки", предстои да разберем. 

Макар Риана и A$AP Rocky да не са планирали създаването на семейство, певицата признава в интервю за Vogue:

"Винаги съм си мислила, че първо ще е брак, после бебе, но кой, по дяволите, е казал, че трябва да е така? Няма да позволя това да ме спре да бъда майка.“

Роки, от своя страна, подчертава, че иска да отглежда "отворени и толерантни деца“ и настоява те да имат възможно най-нормално детство, въпреки че родителите им са световни суперзвезди.

Риана и Роки обявяват, че очакват първото си дете през януари 2022 г., а на 13 май същата година се ражда RZA Athelston Mayers.

Името на момчето става известно едва година по-късно – то е вдъхновено от легендарния рапър RZA от Wu-Tang Clan, пише Ladyzone.bg.

Още през първата си година RZA се появява на корица на British Vogue заедно с родителите си, а Риана признава, че неговото раждане е направило връзката ѝ с Роки още по-силна:

"Ние сме най-добри приятели с бебе. Всичко се променя, когато имаш дете, но това ни сближи още повече.“

На 1 август 2023 г. Риана ражда втория син -  Riot Rose Mayers в Лос Анджелис. Певицата разкри, че отново е бременна по време на шоуто на Super Bowl през февруари 2023 г.

Подобно на брат си, Riot също носи име, започващо с буквата "R“, каквато е традицията в семейството (Rakim – истинското име на Роки). Макар родителите да не са разкрили конкретното значение, фактът, че Роки пуска сингъла RIOT (Rowdy Pipe’n) малко преди раждането, не остава незабелязан.


Още по темата: общо новини по темата: 1413
25.09.2025 Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън из основи
25.09.2025 Пътуването с яхта, което опроверга слуховете за техния развод
25.09.2025 Дори когато той заболява от рак, Лили Иванова остава непреклонна
24.09.2025 Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
24.09.2025 Анелия и Бориса Тютюнджиева за малко да станат роднини
24.09.2025 Какво направи Мартин Чой след новината за раждането на бебе Арън
предишна страница [ 1/236 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди и показа бебе Арън!
11:52 / 24.09.2025
Обявиха още един хедлайнер за "Мидалидаре" през 2026 г.
10:22 / 24.09.2025
Най-мощният тропически циклон в света удари Хонконг: Естествен яз...
08:54 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: