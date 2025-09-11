ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мими Иванова каза защо чак сега се разбра, че Деси Слава й е племенница
"Връщам се към годините, когато бях малко момиченце и първите ми срещи с леля са още в главата ми. Много неща съм почерпила от нея", сподели ДесиСлава пред Гала в предаването "На кафе" по Нова тв, където гостува с леля си.
Мими пък откровено признава, че не е подозирала за големия талант на племенницата си:
"Деси знае какво е да пътуваш постоянно и да си в тази сфера. Наистина не знаех, че има такава дарба, защото като малка много се притесняваше да пее. Може би си е мислела, че това е нещо, което всеки може."
Иванова използва случая, за да изясни публично отношенията си с ДесиСлава:
"Искам хората да знаят истината. Казват, че аз чак сега ѝ обръщам внимание или че съм я загърбила - няма нищо подобно! Ние винаги сме били в прекрасни отношения, просто пътищата ни тръгнаха в различни посоки.", пише "България Днес"
