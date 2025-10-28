ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Мартина на Слави: Той е уникален
Зрителите познават брюнетката от ежедневната й поява на малкия екран, където всяка вечер, в продължение на 11 години, танцуваше в популярното шоу на Слави Трифонов. В интервю за "Преди обед" тя разказа как е станала част от екипа на Дългия, за отношенията си с него и останалите й колеги и как се е променило всичко, след като се раздели с предаването.
"От малка обожавах да танцувам. Когато ходих по дискотеки танцувах до сутринта. След като отидох да уча в НСА, в балета всички сме гимнастички, срещнах едно момиче, с което се знаехме от състезания. Тя ми даде номера на хореографката, чухме се и така 11 години", разказа Мартина. "В "Шоуто на Слави" научих страшно много неща. Никога не съм казвала, че отивам на работа, обожавах мястото на което танцувам. Научих се как да работя с екип, да работя с различни хора".
През годините в медиите неведнъж името й беше свързано с това на Трифонов не само по отношение на професионалните им взаимоотношения, но и за лични такива. Двамата обаче не коментираха по никакъв начин дали са във връзка или не. Към днешна дата Мартина е категорична, че може да каже само хубави неща за бившия си шеф, въпреки че двамата не са се виждали и чували от много време.
"На този етап не поддържам никакви отношения със Слави, но той е уникален шеф. Мога да кажа само хубави неща за Слави и като шеф, и като професионалист. Върши си работата и успява да извади най-доброто от всеки", категорична беше Мартина.
Двамата с любимия й Николай се запознали в спортната зала, където той за кратко й станал треньор по бокс. "Веднага усетих, нещо прескочи и така се случиха нещата", сподели спортистът.
Въпреки че са заедно от много години вече и са родители на четири деца, те нямат сватба, или поне не традиционна, а... шаманска. Оженил ги техен приятел, шаман, който е завършил и медицина. Въпреки това Мартина вече се представя с фамилията на мъжа си, след като успяла да смени официално името си.
Двамата се занимават с психосоматика, завършили са много курсове свързани с холистичното здраве и с козметология, пише Dir.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1987
|предишна страница [ 1/332 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струвах...
09:37 / 28.10.2025
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секр...
09:06 / 28.10.2025
Оксана Желяпова: Искам да поздравя всички бесарабски българи по с...
09:02 / 28.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Изтекоха над 180 милиона акаунта и пароли, включително от Gmail
07:55 / 28.10.2025
Вселената носи важни послания за 4 зодии
08:10 / 28.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
От 24 септември 2026 г. влизат в сила нови правила за пътуване в ЕС
21:31 / 26.10.2025
Ужасяващи кадри от мястото на катастрофата до Пловдив
16:55 / 26.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Хиляди българи празнуват днес
07:04 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS