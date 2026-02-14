Марта Вачкова "лети" с шейна

© Марта Вачкова фучи из снега на Боровец с моторна шейна. Самата актриса се похвали с кадри от вълнуващото преживяване. Цените за час са от 90 до 102 евро в зависимост от вида на снежната моторница, която се кара и колко души я ползват.



Мамник



В деня, когато героя на Владо Пенев го напада чудовището от сериала "Мамник“, неговата половинка в тази част на живота Марта Вачкова се впусна в приключението да кара моторна шейна из Боровец. Тя не се показа с каска в името на снимките, но те явно са направени на бавен ход.



Иначе подобно приключение се върши с каски на главите. А и на снимките само я возят. В същия ден Вачкова се възползва от благоприятните климатични условия да си направи и снежен човек. Украси го по традиционния начин – с борови клонки.



Лорка



Като ценител на изобразителното изкуство Марта Вачкова не пропусна да се похвали, че е била на нашумялата изложба на Гийермо Лорка на жълтите павета в столицата. В момента чилийският художник е направо модерен сред хайлайфа у нас и едва ли не те смятат за мухльо, ако не си успял да му гледаш картините.



Мнозина от известните ползват и връзки, за да минат пред опашката. Някои пък го обвиняват под сурдинка в сатанизъм и други прегрешения, но за повечето народ това си е едно истинско арт преживяване, каквото и трябва да бъде.