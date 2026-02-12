© виж галерията Фолк звездата Мария и половинката й Теодор определено обожават да пътешестват и след като само преди няколко седмици се върнаха от Занзибар и Малдивите, сега двойката се наслаждава на любовта си в космополитен Истанбул, личи от снимките на красавицата.



Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.



Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпарските шопинг комплекси в града, а както знаем, модната икона не си поплюва, щом става дума за стил и класа.



Същото се отнася и за съпругa й, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. "Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, "Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.