|Мария не спира да показва любовта си на основата на лукса
Дали са на Босфора за Празника на влюбените или по работа, свързана с нови проекти от страна и на двамата, засега можем само да гадаем.
Едно е сигурно – воаяжът е съчетан с вкусна храна, съдейки по постовете на Мария. Двамата се щракнаха в едно от най-луксозните и популярни заведения – Zuma Istanbul, което е любим инстаграм тренд на редица знаменитости от цял свят. Ресторантът е локализиран в един от най-скъпарските шопинг комплекси в града, а както знаем, модната икона не си поплюва, щом става дума за стил и класа.
Същото се отнася и за съпругa й, който винаги следва модните тенденции. И двамата са фенове на Balenciaga, която съчетава висшата мода с бунтарски уличен стил. "Определено ви отива – като влюбени ученици сте“, "Мария, цялата сияеш! Истанбул ти отива… или по-скоро – Теодор“, гласят част от коментарите на фенове.
