ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:46Коментари (0)0
© NOVA
Декември е време да си у дома. Това сподели актрисата Мария Бакалова. Тя разказа, че годината е преминала под знака на премиери, прожекции и почти непрекъснати снимки. "Беше изтощаващо – и физически, и емоционално, но съм доволна", заяви тя пред NOVA.

Мария сподели как преминава подготовката за ролите ѝ. Тя определи процеса като неизбежно навлизане в света на героя. "Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера", каза актрисата. Тя призна, че когато прекарваш дълго време със сценария и екипа, героят става част от ежедневието ти. В помощ идват детайли като походка, музика, визия – малки ориентири, които помагат за разграничаването на образите.

Бакалова коментира и емоционалната памет като инструмент в актьорската работа – за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания. "Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", сподели тя. Според нея времето, в което живеем, е бурно и изисква яснота и посока – тема, която често намира отражение и в киното.

По думите ѝ особено внимание актрисата отделя на ролите на реално съществували личности, сред които и образът на Ивана Тръмп. "Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", заяви Бакалова. Според нея всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.

Мария Бакалова заяви и своята позицията относно българското кино. "Обичам България и се чувствам горда да бъда българин. Искам да бъда част  от българското и българското кино да бъде част от световното", заключи тя.


Още по темата: общо новини по темата: 2776
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
28.12.2025 »
предишна страница [ 1/463 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Доскоро я носеха на ръце, а днес пътува с трамвай
16:25 / 28.12.2025
Почина Брижит Бардо
12:44 / 28.12.2025
Това е най-магичната дата за брак през 2026 г.
22:40 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
16:36 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
15:38 / 27.12.2025
Емблематичен сериал се завръща в българския ефир с премиерен сезо...
13:32 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: