|Мария Бакалова изкоментира образа на Ивана Тръмп
Мария сподели как преминава подготовката за ролите ѝ. Тя определи процеса като неизбежно навлизане в света на героя. "Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера", каза актрисата. Тя призна, че когато прекарваш дълго време със сценария и екипа, героят става част от ежедневието ти. В помощ идват детайли като походка, музика, визия – малки ориентири, които помагат за разграничаването на образите.
Бакалова коментира и емоционалната памет като инструмент в актьорската работа – за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания. "Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", сподели тя. Според нея времето, в което живеем, е бурно и изисква яснота и посока – тема, която често намира отражение и в киното.
По думите ѝ особено внимание актрисата отделя на ролите на реално съществували личности, сред които и образът на Ивана Тръмп. "Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", заяви Бакалова. Според нея всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.
Мария Бакалова заяви и своята позицията относно българското кино. "Обичам България и се чувствам горда да бъда българин. Искам да бъда част от българското и българското кино да бъде част от световното", заключи тя.
