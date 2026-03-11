Известната наша певица Маргарита Хранова отпразнува златна сватба с мъжа на живота й. За това се похвали самата тя във Фейсбук."Беше невероятен празник! Златна сватба - 50 години заедно с мъжа ми Кико! Много се забавлявахме! Благодаря на децата си и внуците, които ни радват и ни правят щастливи! Благодаря на всички, които уважиха празника ни! И едно огромно благодаря за перфектната организация на снаха ми Нинка! Обичам ви всички!", написа Марги. От снимките се вижда, че са прекарали празника заедно с голямото си семейство -двамата сина – Кристиян и Кирил, и трима внука – Кристиян, Иван и Дориан и разбира се жените им.Любовната история на Марги със съпруга й Кирил Бойчев е доста вълнуваща. Те се запознават по време на запис на песента "Каква невеста си била ти, мамо" на Емил Димитров. Кирил Бойчев тогава работи като шофьор при легендата. След записа Кико изпраща Марги и така започва връзката им. Тя е съпроводена с много неприятности за двамата влюбени в началото, тъй като родителите на Маргарита се противопоставят на нея. Кирил е женен. Въпреки всичко, след развода му двамата заживяват съвместен живот, до днес.Преди години Кико изкара тежък инсулт, но успя да се пребори с това изпитание, благодарение на топлите грижи на Марги.