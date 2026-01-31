ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Маколи Кълкин към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Обичам те
''Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа. Обичам те! Ще се видим по-късно“, написа Кълкин.
Актрисата, която всяка Коледа "влиза" в домовете на милиони хора по света с образа си на Кейт Маккалистър - майката на Кевин от "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.
Причината за смъртта все още е неизвестна.
О`Хара спечели сърцата на публиката през годините с десетките си роли, сред които на Мойра Роуз в "Шитс Крийк", Делия Дийц в "Бийтълджус 2" и много, много други. Звездата е носител на две награди "Еми“, отличието "Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори. А през 2017 г. беше удостоена с Ордена на Канада.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3209
|предишна страница [ 1/535 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони...
12:45 / 31.01.2026
Днес България прави своя избор за "Евровизия 2026"
12:58 / 31.01.2026
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS