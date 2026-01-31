ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Маколи Кълкин към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Обичам те
Автор: Борислава Благоева 17:06Коментари (0)0
©
виж галерията
Американският актьор Маколи Кълкин, който играе Кевин във култовата филмовата поредица "Сам вкъщи“, почете паметта на екранната си майка, актрисата Катрин О'Хара, във Facebook, предава People.

''Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа. Обичам те! Ще се видим по-късно“, написа Кълкин.

Актрисата, която всяка Коледа "влиза" в домовете на милиони хора по света с образа си на Кейт Маккалистър - майката на Кевин от "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.  

Причината за смъртта все още е неизвестна.

О`Хара спечели сърцата на публиката през годините с десетките си роли, сред които на Мойра Роуз в "Шитс Крийк", Делия Дийц в "Бийтълджус 2" и много, много други. Звездата е носител на две награди "Еми“, отличието "Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори. А през 2017 г. беше удостоена с Ордена на Канада.


Още по темата: общо новини по темата: 3209
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
предишна страница [ 1/535 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Миглена Ангелова: По-добре да съм сама, отколкото да ходя с клони...
12:45 / 31.01.2026
Днес България прави своя избор за "Евровизия 2026"
12:58 / 31.01.2026
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Почина актрисата, изиграла майката от "Сам вкъщи"
21:28 / 30.01.2026
27-годишна жена: Хората ме наричат маймуна и казват, че приличам ...
16:14 / 30.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
17:16 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
Пионка на Титюков: Шефката на социалните в Пловдив е в тежки схеми и със скъпо "Бентли"!
10:34 / 30.01.2026
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
Шефката на салона за красота, в който камери снимаха секс с нея, изчезна от Бургас
22:14 / 29.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: