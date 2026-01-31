© виж галерията Американският актьор Маколи Кълкин, който играе Кевин във култовата филмовата поредица "Сам вкъщи“, почете паметта на екранната си майка, актрисата Катрин О'Хара, във Facebook, предава People.



''Мамо. Мислех, че имаме време. Исках още. Исках да седя на стола до теб. Чувах те, но имах толкова много още да кажа. Обичам те! Ще се видим по-късно“, написа Кълкин.



Актрисата, която всяка Коледа "влиза" в домовете на милиони хора по света с образа си на Кейт Маккалистър - майката на Кевин от "Сам вкъщи", почина на 71-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис след кратко боледуване.



Причината за смъртта все още е неизвестна.



О`Хара спечели сърцата на публиката през годините с десетките си роли, сред които на Мойра Роуз в "Шитс Крийк", Делия Дийц в "Бийтълджус 2" и много, много други. Звездата е носител на две награди "Еми“, отличието "Златен глобус“ и две награди на Гилдията на екранните актьори. А през 2017 г. беше удостоена с Ордена на Канада.