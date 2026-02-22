ИЗПРАТИ НОВИНА
Любимата на Папи Ханс с промяна, която не остана незабелязана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:50
©
Сара Драгулева, известна най-вече като гаджето на Папи Ханс, направи промяна, която не остана незабелязана. Актрисата призна, че в даден момент започнала твърде много да залага на външния си вид и това я накарало да преосмисли някои неща. Вместо да добавя нови продукти в козметичната чантичка, тя решила да извади почти всичко от нея. Блондинката изцяло спряла да се гримира в ежедневието си. Сега го прави само за професионални фотосесии или други работни проекти.

Сара казва, че целта й е да свикне да се гледа в естествен вид и да започне да се възприема с всичките си несъвършенства. "В един момент осъзнах, че прекалявам. Визията започваше да определя настроението ми", споделя Драгулева. Решението й не било импулсивно, а резултат от натрупване. Първите дни без грим били странни като усещане, но с времето дискомфортът започнал да отстъпва място на нещо по-приятно – усещане за лекота.

Драгулева не крие, че в миналото е прибягвала до естетични корекции. Последната й промяна е от лятото и е на зъбите. Чаровната блондинка официално се прости с емблематичната си диастема – онова характерно разстояние между предните й два зъба, което дълго време бе част от нейния чар. Доскоро тя го наричаше свой "почерк" - детайл, който прави усмивката й разпознаваема. В крайна сметка обаче решила, че е време за промяна и заложила на естетичен бондинг – бърз и щадящ метод за корекция. "Днес направихме немислимото", сподели тогава Сара в социалните мрежи, като не пропусна да благодари на своя зъболекар.

Драгулева има леко увеличени устни – достатъчно, за да подчертаят формата. Бюстът й също е дискретно коригиран с малко силикон, но с мярка. Размерът е такъв, че да бъде забелязан, но не и да предизвика инциденти сред случайни минувачи.

В  личен план актрисата от 5 години споделя живота си с Константин Трендафилов, познат на публиката като Папи Ханс. Връзката им отдавна е сред най-коментираните в артистичните среди, но историята им не започва като типична романтична приказка. Няма драматични фойерверки, нито сцени-клише с рози и цигулки. Първоначално между тях има приятелство – спокойно, топло и лишено от бурни страсти. Даже първата им целувка, по признания на двамата, не се получава особено впечатляваща. Любовта при тях идва постепенно - с леко закъснение, но пък остава стабилна.

С времето отношенията им се задълбочават. Връзката преминава и през сериозно изпитание – временна раздяла, породена от депресивното състояние на Трендафилов. Артистът никога не е крил своята чувствителност и уязвимост. Той неведнъж е споделял, че Сара е била изключително търпелива и подкрепяща в един от най-трудните му периоди.

По време на пандемията преди 6 лета Папи изпада в екзистенциална криза. Кариерата му буксува, новите му проекти не получават очаквания отзвук. За капак умира и баща му – известния литературен критик Владимир Трендафилов.

"В момента излизам от най-трудния период в живота си – не съм излязъл, а излизам. Истината е, че не мога да се зарадвам на нищо", признавал е артистът. Професионалните разочарования постепенно се пренасят и в личния живот. Продължителното напрежение неминуемо се отразява и на връзката му със Сара. На нея й писва от емоционалните изблици, от колебанията и тежките му настроения. Настъпва дистанция. Както често се случва обаче, чувствата надделяват. Следват разговори, осъзнаване и втори шанс.

Паралелно с това Драгулева преминава през свой предизвикателен период. Тъкмо завършва НАТФИЗ – време, в което младата актриса се опитва да изгради име и професионална идентичност. Вместо това медиите често я представят основно като "гаджето на Папи Ханс". За амбициозна млада жена това звучи като етикет, който стои малко встрани от личните й усилия. Драгулева не крие, че е искала да се разграничи от тази дефиниция.

Днес тя изглежда значително по-уверена и балансирана, пишат от HotArena. Говори спокойно както за кариерата си, така и за личния си живот. Доволна е от постигнатото, но остава критична към себе си по здравословен начин. Именно в този контекст идва и решението й да загърби част от суетата. Тя е все така чаровна, но по-естествена и по-свободна.


