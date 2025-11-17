ЗАРЕЖДАНЕ...
Лили Иванова се завръща на емблематична сцена
В момента се водят преговори за възможните дати. По всяка вероятност спектакъла ще е през есента на 2026 г. Възможно е Лили да пее и в две поредни вечери, тъй като се очаква интересът да е голям и от България да тръгнат доста меломани. Капацитетът на залата след ремонта й преди 30 години в момента е едва 2000 места.
Първият и единствен засега концерт на Лили Иванова в зала "Олимпия" бе на 9 януари 2009 г. Това бе нейната голяма мечта – да покори легендарната сцена, за която е бленувала в годините на соца. Организатор на шоуто тогава бе импресариото Стефан Зашев, който почина няколко години по-късно. Зашев си остава един от най-близките хора до сърцето на Лили и негова снимка стои на тоалетката на нощното й шкафче, доверяват приятели на естрадната икона.
"Олимпия" е най-старата действаща зала в Париж и една от най-популярните в света. Лесно се разпознава по големите червени букви на фасадата. В нея са изнасяли концерти и представления едни от най-известните изпълнители в света. През 1964 г. паметен спектакъл там имат "Бийтълс" заедно със Силви Вартан. От тази сцена тръгва кариерата на Едит Пиаф, а сред легендите, концертиращи там са Далида, Арета Франклин, Франк Синатра, "Джаксън Файв" с все още невръстния Майкъл Джексън, Жилбер Беко, Марей Матийо, Адамо, Шарл Азнавур, Лучано Павароти, Ив Монтан, Мадона, "Ролинг Стоунс", Луис Армстронг, Гина Търнър, Жо Дасен, Жозефин Бейкър и много други. Залата е открита на 11 април 1893 г. и първата вечер шоу изнасят танцьорката на канкан Ла Гулю, американската танцьорка Лои Фулър и италианският актьор Леополдо Фреголи.
В програмата на Лили Иванова за догодина е предвиден и още един грандиозен концерт, този път в България, в "Арена София", научи "Уикенд" от хора от екипа й.. Естрадната икона възнамерява да направи голямо благотворително шоу за свои бедстващи колеги, като за участие ще бъдат поканени и много от големите имена на музиката – Васил Найденов, Йорданка Христова, Маргарита Хранова, Братя Аргирови, Тони Димитрова и др.
